Гранты правительству Армении на 2018 год

Согласно государственному бюджету на 2018 год, в текущем году правительство Армении планирует получить от иностранных государств и международных организаций государственные гранты общим объемом около 35,8 млрд. драмов (74 млн долларов). Этот показатель на 4,8 млрд. драмов превышает показатель 2017 года, составляя около 3% доходной статьи госбюджета.

В приведенном ниже графике показана динамика изменения объемов государственных грантов за последние годы. Как видно из графика, объем иностранных грантов, в целом, с 2013 года, зафиксировал последовательную тенденцию роста, пик которой приходится на 2018 год.

Как и в 2016 и 2017 годах, в 2018 году также самыми крупными донорами Армении продолжают оставаться организации Европейского союза. При этом, организации ЕС являются единственными, программы Европейского соседства предоставляет официальные грантовые программы бюджетной поддержки общего характера, достигающие 6,5 млрд. драмов. Данная финансовая поддержка никак не связана с осуществлением совместных программ и выступает в качестве стимулятора демократии в Армении. Следует однако, отметить, что этот показатель по сравнению с 9,2 млрд. драмов 2017-го снизился на 2,7 млрд. драмов, что вполне может быть обусловлено падением показателей демократии в Армении.

В 2018 году планируется также получить целевые гранты в размере около 29,3 млрд. драмов. Данная группа финансовой поддержки включает в себя официальные, т.н. связанные гранты. Здесь также крупнейшим донором является Европейский союз, который планирует предоставить около 20 млрд. драмов в рамках грантовых программ, осуществляемых при своей поддержке. Эта поддержка превышает прошлогодние показатели на 11.3 млрд. драмов.

Ниже представлены наиболее крупные запланированные пакеты грантов в рамках совместно осуществляемых программ на 2018 год (в них не включены гранты на ведомственные программы, а также предоставляемое ведомствам иностранное имущество и другая поддержка).

В рамках программы, осуществляемой при поддержке Российской Федерации, на продление срока эксплуатации Второго энергоблока Армянской АЭС планируется получить 6,3 млрд. драмов. Таким образом, по сравнению с 2017 годом финансовая поддержка Армении от России увеличится на 4,7 млрд. драмов

В рамках содействия Инвестиционной программы соседства ЕС, в целях реализации второй грантовой программы реконструкции Ереванского метрополитена планируется получить 1,58 млрд. драмов

В целях, реализуемой при поддержке ЕС, грантовой программы территориального развития Армении планируется получить 2,126 млрд. драмов.

В рамках содействия Инвестиционной программы соседства ЕС, в целях реализации грантовой программы улучшения водоснабжения Еревана планируется получить 1,43 млрд. драмов.

В целях реализуемой при поддержке Европейского банка реконструкции и развития грантовой программы «Управление твердыми отходами Котайкской области» планируется получить 1,561 млрд. драмов. В целях реализуемой при поддержке того же банка грантовой программы «Управление твердыми отходами Еревана» планируется получить 1,213 млрд. драмов.

В целях реализации при поддержке Фонда энергосберегательного и экологического партнерства Восточной Европы грантовой программы «Городское освещение Еревана» планируется получить 1,050 млрд. драмов.

В рамках грантовой программы, осуществляемой при поддержке Германского банка кредитов развития (KFW) планируется получить 1,44 млрд. драмов на реализацию 3-го этапа «Грантовой программы содействия заповедных зон Кавказа – Армения». Еще 2,8 млрд. драмов грантовых средств KFW предоставит Армении с целью реализации третьего этапа совместной с инвестиционным инструментом соседства ЕС программы восстановления инфраструктур водоснабжения и водоотвода. Таким образом, в сравнении с показателем 2017 года грантовая поддержка KFW Армении увеличилась на 2,24 млрд. драмов.

В рамках реализуемой при поддержке Всемирного банка грантовой программы Социальных инвестиций и местного развития планируется получить 764 млн. драмов.

Еще 574 млн. драмов Армения получит в рамках реализуемой при поддержке Агентства международного развития США (USAID) грантовой программы реформирования местного самоуправления.

В рамках реализуемой при поддержке Глобального фонда (The Global Fund) грантовой программы «Усиление борьбу с туберкулезом в Армении» 1,64 млрд. драмов. Еще 800 млн. драмов грантового содействия Глобальный фонд предоставит на реализацию «Национальной программы борьбы с ВИЧ-СПИДом».

Отметим, что многочисленные иностранные доноры (США, ООН, Совет Европы, ОБСЕ и др.) не входят в этот список, так как предпочитают не перечислять денежные средства государственным органам Армении (возможно, во избежание коррупционных рисков), а сразу передавать необходимое имущество или непосредственно осуществлять другие поддержки (например, в сфере образовательных программ).

Давид Степанян

«Союз информированных граждан»