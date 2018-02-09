Минимальный штраф в размере 1 миллиона драмов – за фейерверки без разрешения

Заместитель мэра Еревана Камо Ареян представил вчера в Национальном Собрании Армении законопроект «О местных пошлинах и платежах», которым предлагается, чтобы совет старейшин установил для специальных фейерверков конкретное место, допустимые требования, и штрафовал нарушителей. А право выдавать разрешение юридическим и физическим лицам на проведение фейерверков предоставляется главе общины, в данном случае мэру Еревана.

В случае проведения спец.фейерверков без разрешения и в нарушение установленного порядка назначается штраф в размере 1000 минимальных зарплат, а за второе нарушение – в 2000-кратном размере. Существуют также штрафы для сотрудников в сфере торговли и услуг. Камо Ареян сообщил, что можно получить разрешение на проведение фейерверков на весь год. Его могут получать организации, предлагающие услуги по организации фейерверков, или какой-нибудь ресторан. Они вносят годовую пошлину и получают право.

Депутат РПА Мигран Акобян спросил, кто должен контролировать это. Камо Ареян ответил, что полиция, глава общины со своей командой, а также министерство по чрезвычайным ситуациям. При первом нарушении, в случае ресторанов, предусматривается предупреждение, при повторном нарушении – приостанавливается или отзывается лицензия на деятельность.

При нарушении тишины в ночное время, полиция может наложить штраф в размере 100 000 драмов, за второе нарушение – 200 000 драмов. На вопрос, что предусматривает закон для отдельных граждан, которые могут запускать мелкие фейерверки по случаю личных праздничных дат, Камо Ареян ответил, что данный закон также регулирует и это. Для домашнего фейерверка правительство установит стандарты, которые будут регулироваться принятыми в дальнейшем нормативными актами правительства и Совета старейшин.

Депутат фракции «Елк» Арарат Мирзоян в свою очередь указал на сложность выявления нарушителей, устраивающих небольшие фейерверки в любое время суток. «Сам фейерверк длится секунды, порой даже невозможно понять, откуда его запускают, чтобы успеть еще позвонить в полицию. Это насколько быстро должна успевать реагировать полиция, чтобы поймать нарушителя и наказать его? Фейерверки следует вообще запретить, оставив монополию государству во время праздников».