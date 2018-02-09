Людям интересны мнения

Недавно у меня состоялся очень интересный разговор с экспертами медийной сферы Армении и Грузии, которые констатировали довольно грустную действительность. Современным людям не нужна информация (и, следовательно, журналистика). Они желают читать мнения, причем, не все мнения, а только те, которые совпадают с их собственными ментальными шаблонами и, таким образом, испытывают удовлетворение, удовольствие, а порой и восторг.

Приведу самый свежий пример. Американский бизнесмен Илон Маск отправил в космос сверхтяжелую ракету «Falcon Heavy» с электромобилем «Тесла» собственного производства на борту, который затем вышел в открытый космос и «сфотографировался» с нескольких позиций. Красивая, фантастическая, несколько сумасшедшая и, конечно же, рекламная по своему характеру затея. Понятно, что реализация этого проекта вызвала среди миллионов российских граждан ревность и зависть, потому что в прошлом Советский Союз наравне конкурировал с Соединенными Штатами в космической сфере, в то время как современная Россия безнадежно отстала от американцев.

И вот какой-то блогер пишет, что, по его мнению, Маск не посылал никаких ракет, все является постановкой и собрано на компьютере. Это мнение, которое, как говорится, имеет право на существование. Десяткам тысяч россиян это мнение понравилось, они начали распространять и дополнять комментариями, потому что эта точка зрения вошла в резонанс с их собственными «патриотическими» чувствами. Людей абсолютно не интересует то, что упомянутый блогер не привел никаких фактов, ни одной фотографии и ни одного видеоматериала в подтверждение своего мнения.

Другими словами, не имеет значения, насколько серьезен или авторитетен данный источник, сопоставимы ли несколькие источники, приведены ли факты. Важно лишь одно, соответствует ли данная публикация страстям масс или не соответствует им.

В Армении, как известно, есть люди, которых наполнены ненавистью к «вечному президенту» России Владимиру Путину. Когда вы потчуете их негативным мнением о Путине с какого-нибудь третьестепенного российского сайта или блога, эти люди приходят в неописуемый восторг словно дети, и начинают распространять это мнение, мол, «видите, что сказали об этом плохом человеке».

Ну, я уже не говорю о властях Армении. Достаточно упомянуть имя государственного чиновника и рядом написать что-то негативное или, желательно, ругательный эпитет, и успех публикации будет обеспечен. При этом, восторг переживают как рядовые пользователи, так и обладающие высокими научными званиями и высоким интеллектом.