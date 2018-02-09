США и Германия ведут переговоры об открытии новых командных центров НАТО для сдерживания России

Голос Америки. США и Германия предложили разместить на своей территории новые командные центры НАТО, нацеленные на сдерживание России, поддерживая наращивание военной мощи альянса, напоминающего о временах «холодной войны».

В рамках усилий, связанных с российской аннексией Крыма в 2014 году, члены альянса планируют создать командный центр, отвечающий за планирование и стратегию в интересах защиты судоходных маршрутов от вражеских подлодок, а также логистический центр, который будет отвечать за ускорение перемещения войск по Европе в случае возможных конфликтов.

Пока никаких решений принято не было, однако на следующей неделе министр обороны США Джеймс Мэттис встретится с коллегами из других стран НТО, чтобы обсудить планы по созданию новых командных центров и подготовить почву для принятия официальных решений на саммите лидеров НАТО, который пройдет в июле. «Германия и США выдвинули предложения, и это хороший признак их поддержки, особенно со стороны президента Трампа, – отметил высокопоставленный дипломат из НАТО. – Многие другие члены альянса ждали, чтобы они проявили инициативу».

Многие из членов НАТО хотят получить гарантии приверженности США, поскольку Трамп в начале своего президентства выражал сомнения в целесообразности альянса, которому теперь демонстрирует решительную поддержку. Командные центры приносят с собой престиж и инвестиции, поэтому в их размещении заинтересованы и другие страны, в том числе Португалия и Польша, отмечают дипломаты. Однако предложения Германии и США считаются более весомыми в силу их статуса двух крупнейших военных держав НАТО.

По словам представителя НАТО, вопрос о местах размещения новых командных центров будет рассмотрен в течение ближайших месяцев.

По словам двух дипломатов и трех чиновников, знакомых с процессом планирования, США предлагают разместить центр в Норфолке, штат Вирджиния, где уже есть другие объекты НАТО.

Германия предлагает Ульм или Кельн, где также уже действуют объекты НАТО и других международных организаций.

Создание двух новых командных центров, где, по словам дипломатов, будут работать в совокупности до 1500 сотрудников, ознаменует собой первую за двадцать лет экспансию НАТО после резкого сокращения в 2011 году.

Этот шаг имеет большое символическое значения для восточноевропейских членов альянса, а для Германии этот шаг символичен на фоне требований Вашингтона об увеличении оборонных расходов.

Хотя стратегия не предусматривает возрождения Союзного командования в зоне Атлантики, упраздненного в 2002 году, она знаменует собой расширение усилий по сдерживанию России, которые также включают в себя ротацию войск в странах Балтии, Польше и Черноморском регионе.

Аннексия Крыма Россией, прямая поддержка сепаратистов в восточной Украине и целенаправленная, как подчеркивают на Западе, дезинформационная кампания поподрыву американской и европейских дипломатических усилий, вызывают беспокойство у членов альянса.

Многих на Западе встревожили и сентябрьские военные учения при участии десятков тысяч военнослужащих, в рамках которых Россия, предположительно, протестировала средства электронной войны против Латвии.

Бен Ходжес, недавно покинувший пост командующего силами Армии США в Европе, уже давно призывал Германию взять на себя более активную роль в удовлетворении логистических и транспортных нужд альянса. Из-за пограничных ограничений, действующих в отдельных странах и ЕС, перемещение военной техники и военнослужащих обходится дорого и занимает много времени.

Однако для Германии это непростой вопрос. Берлин хочет поддерживать диалог с Москвой и отверг предложение назвать логистическую базу «Тыловым командным центром», что могло бы быть расценено как намек на подготовку НАТО к войне.

Вместо этого германская сторона намерена назвать ее «Союзным командным центром поддержки операций».

По словам одного из источников, размещение центра на своей территории подразумевает ответственность за противовоздушную оборону и кибербезопасность, а также за подготовку и передислоцирование войск второго эшелона.

«Речь идет не только о том, чтобы поезда ходили по расписанию», – отметил источник.

Фото — Голос Америки