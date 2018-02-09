Дж.Буш-младший: есть весьма очевидные свидетельства вмешательства России в президентские выборы в США

Голос Америки. Экс-президент США Джордж Буш-младший считает, что «есть весьма очевидные свидетельства того, что Россия вмешивалась» в президентские выборы в США в 2016 году.

Буш заявил об этом, выступая в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Бывший президент США назвал президента России Владимира Путина «блестящим тактиком, который обладает способностью видеть слабость соперника и пользоваться ею.»

Однако Буш также заявил, что Путин мыслит категориями «кто кого».

«Он не может мыслить: как мы оба можем выиграть? Он думает лишь так: как мне выиграть, а вам проиграть?» – сказал бывший президент США.

Буш выступал в четверг на саммите в Абу-Даби, организованном Институтом Милкена – экономическим исследовательским центром из Калифорнии.

Он сказал, что пока неясно, оказало ли вмешательство России воздействие не результат выборов, однако, по его словам, очевидно, что Россия попыталась оказать такое воздействие.

«Если иностранное государство вмешивается в наши выборы, то это представляет собой проблему», – отметил Буш.

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