Более 100 бойцов армии Асада погибли после попытки атаки на Сирийские демократические силы

Более 100 бойцов, лояльных президенту Сирии Башару Асаду, были убиты, после того как коалиция во главе с США и поддерживаемые коалицией местные силы предотвратили крупную и, по-видимому, скоординированную атаку на их позиции вечером в среду и в ночь на четверг. Об этом сообщил американский чиновник, передает Голос Америки.

«Речь идет о сирийских силах из числа сторонников режима, которые состояли из спешенного формирования численностью примерно 500 человек, которых поддерживали артиллерия, танки, системы залпового огня и гаубицы», – сообщил сотрудник федерального правительства США на условиях анонимности.

По словам чиновника, удары были нанесены в целях самообороны, после того как проправительственные силы открыли артиллерийский и танковый огонь по Сирийским демократическим силам (СДС), пользующимся поддержкой США.

Несколько американских чиновников сообщили, что никто из американцев не был ранен или убит в результате атаки проправительственных сил, но один член СДС был ранен.

Кремль отказался комментировать удар возглавляемой США коалиции по проправительственным силам Сирии.

Как сообщило в четверг сирийское правительственное агентство SANA, Дамаск считает открытой агрессией удары ВВС возглавляемой США международной коалиции по отрядам народного ополчения в Сирии.

Фото — Голос Америки