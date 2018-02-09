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10:43 | Февраль 9 2018

Более 100 бойцов армии Асада погибли после попытки атаки на Сирийские демократические силы

Более 100 бойцов армии Асада погибли после попытки атаки на Сирийские демократические силы

Более 100 бойцов, лояльных президенту Сирии Башару Асаду, были убиты, после того как коалиция во главе с США и поддерживаемые коалицией местные силы предотвратили крупную и, по-видимому, скоординированную атаку на их позиции вечером в среду и в ночь на четверг. Об этом сообщил американский чиновник, передает Голос Америки.

«Речь идет о сирийских силах из числа сторонников режима, которые состояли из спешенного формирования численностью примерно 500 человек, которых поддерживали артиллерия, танки, системы залпового огня и гаубицы», – сообщил сотрудник федерального правительства США на условиях анонимности.

По словам чиновника, удары были нанесены в целях самообороны, после того как проправительственные силы открыли артиллерийский и танковый огонь по Сирийским демократическим силам (СДС), пользующимся поддержкой США.

Несколько американских чиновников сообщили, что никто из американцев не был ранен или убит в результате атаки проправительственных сил, но один член СДС был ранен.

Кремль отказался комментировать удар возглавляемой США коалиции по проправительственным силам Сирии.

Как сообщило в четверг сирийское правительственное агентство SANA, Дамаск считает открытой агрессией удары ВВС возглавляемой США международной коалиции по отрядам народного ополчения в Сирии.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Военные, Международные

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