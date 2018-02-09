Армен Саргсян провел ряд встреч во Франции

Выдвинутый Республиканской партией Армении (РПА) на пост 4-го президента РА Армен Саргсян в Париже провел ряд встреч с депутатами Национального Собрания Франции.

Об этом говорится в пресс-релизе его офиса.

В ходе встречи с депутатом Национального Собрания Франции Оливье Дассо было обсуждено развитие по нарастающей армяно-французских отношений, в данном контексте отмечена важность состоявшегося в январе визита президента РА Сержа Саргсяна во Францию.

Оливье Дассо с теплотой вспомнил свой состоявшийся в сентябре 2017 года визит в Армению – по приглашению Армена Саргсяна – и встрече с президентом РА Сержем Саргсяном.

Как указывается, Оливье Дассо – сын Сержа Дассо, влиятельного политика и крупного промышленника, и внук Марселя Дассо, авиационного инженера и основателя семейной корпорации.