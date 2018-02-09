Чего испугался и что выиграл Алиев?

Ильхам Алиев перенес на полгода президентские выборы. О решении президента Азербайджана Aravot.am побеседовал с экспертом по Азербайджану Ашотом Мовсисяном.

— На Ваш взгляд, в чем внутриполитическая мотивация для переноса выборов с на 17 октября на 11 апреля?

— Для принятия подобного решения у Алиева есть как внутренние, так и внешние причины и мотивации. В Азербайджане оппозиция, хоть и слабая, но существует. Довольно внушительная часть общества, не вовлеченная во внутриполитическую жизнь, может выйти на улицу и пополнить ряды оппозиции. Именно этого и боится правящий в Азербайджане режим, пытаясь застраховать себя от возможного обострения ситуации. Этим решением Алиев, фактически, преподнес всем сюрприз – оппозиции, населению страны, международному сообществу.

Ильхам Алиев пойдет на выборы один, без серьезных конкурентов, это и есть главная цель. Он хочет в четвертый раз стать президентом, получив высокие проценты. В Азербайджане день за днем обостряется социальная ситуация. Во время обострения социальных проблем общественность начинает говорить и думать, в том числе и о других проблемах. В этом случае одной из самых чувствительных тем становится Арцахский конфликт. На протяжении многих лет семья Алиева давала пустые обещания, этим еще больше осложнив разрешение конфликта. И сегодня эти обещания становятся головной болью для власти.

— Что выиграет Алиев на международной арене, если выборы пройдут раньше времени?

— Ильхам Алиев этим пытается избежать возможного давления. На Западе, так же, как и в России, президентские выборы в Азербайджане пытаются использовать как способ получить определенные дивиденды. Запад пытается установить демократию в Азербайджане и обеспечить соблюдение основных прав человека, а желанием Кремля является углубление своего влияния в регионе и желание держать Баку зависимым от себя. А Ильхам Алиев любит действовать свободно, и этим шагом, фактически, значительно будут ограничены возможности Москвы и Баку.

— На Ваш взгляд, может ли этот шаг Алиева быть связан со стремлением «не отстать» от намеченных в Армении внутриполитических событий?

— Одной из причин для принятия такого решения может быть намерение Алиева решить внутриполитические проблемы и перейти к более активной внешней политике. В этом случае речь идет о переговорном процессе вокруг Арцахского урегулирования. Полагаю, Алиев не хочет ждать до октября, чтобы не терять зря время, и пытается ускорить переговорный процесс.

— Есть ли в Азербайджане оппозиционный деятель, который мог бы объединить оппозицию до октября и инициировать какие-то действия против властей?

— Самым серьезным конкурентом действующему президенту Азербайджана на предстоящих выборах мог бы стать Ильгар Мамедов, однако он с 2013 года находится за решеткой и не имеет возможности принять участие в выборах. В мае в Азербайджане ожидается амнистия, и Мамедов может быть выпущен на свободу. Европа и США на протяжении долгого периода времени оказывают давление на Баку, чтобы оппозиционер и политзаключенный Мамедов был выпущен на свободу. А азербайджанские власти все еще оказывают сопротивление, но понятно, что это давление усилится вплоть до санкций. Если Мамедова выпустят, то осенью он примет участие в президентских выборах. А правящему в Азербайджане режиму не выгодно подобное развитие событий. Именно поэтому он и идет на выборы без серьезных препятствий.