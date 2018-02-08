«Стратегическая цель» азербайджанцев — «вернуть» Ереван: Ильхам Алиев — на съезде правящей партии Азербайджана

Азербайджанцы должны постепенно приближаться к своей стратегической цели по «возвращению» себе Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит «Интерфакс», передает Эхо Москвы.

«Ереван является нашей исторической землей, и мы азербайджанцы должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться», — сказал И.Алиев на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

«Хочу отметить, что мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир», — отметил он.