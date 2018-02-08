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18:04 | Февраль 8 2018

Азербайджан грубо нарушил перемирие: погиб армянский военнослужащий на линии соприкосновения

Азербайджан грубо нарушил перемирие: погиб армянский военнослужащий на линии соприкосновения

7 февраля, около 13:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р..

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

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Рубрики: Военные

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