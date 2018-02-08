«В экономической сфере Россия не может дать Армении то, что может предоставить Европейский Союз»: Александра Васильева

Эксперт регионального офиса (Вена) по сотрудничеству и миру в Европе Фонда Фридриха Эберта Александра Васильева убеждена, что малые страны, такие как Армения и Беларусь, могут выиграть от сотрудничества с ЕС. Александра Васильева представила свой доклад «Призыв к сотрудничеству: для чего Евросоюз должен установить диалог с Евразийским экономическим союзом» достижения Содружества», на семинаре, организованном Армянским институтом международных отношений и безопасности (АИМОБ) и Фондом Фридриха Эберта, после чего состоялось обсуждение текущих тенденций в рамках сотрудничества ЕС-ЕАЭС.

Коснувшись сотрудничества Армении с Евросоюзом и ЕАЭС, Александра Васильева заметила: «В экономической сфере Россия не может дать Армении то, что может предоставить Европейский союз. А, например, в сфере безопасности, особенно в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом, мы все знаем, что Европа не может дать такие гарантии безопасности, которые обеспечивает Россия».

По словам ассоциированного эксперта программы политического развития и безопасности АИМОБ, аспиранта Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия) Ани Егиазарян, выигрывает в первую очередь от сотрудничества ЕС-ЕАЭС именно ЕАЭС. Она заявила, что Евразийский союз «не в состоянии конкурировать даже с самой малоразвитой страной ЕС».

На вопрос, что будет означать для США возможное сотрудничество ЕАЭС-ЕС, особенно с учетом экономической составляющей, не пытается ли Путин тем самым создать противовесы Трамповской Америке, Александра Васильева ответила: «У России сейчас есть проблема спасти лицо. Если в сфере внешней политики – сирийском кризисе, в вопросах Украины и Крыма, Путин удается убедить российское общество, то в экономической сфере этого добиться сложнее. Сейчас Россия находится в трудной экономической ситуации, которая может тянуться еще шесть лет. А значит, нужны пути для убеждения общественности».

В свою очередь Давид Шахназарян отметил, что, конечно, все это началось с России, но в Европе за последние год-полтора наблюдается тенденция, что без России невозможно построить европейскую безопасность. Александра Васильева ответила, что ЕАЭС – это не только Россия, но и Армения, Беларусь, с которыми ЕС эффективно сотрудничает.

Основатель АИМОБ Степан Сафарян напомнил эксперту, что в ее докладе отмечается, что в странах Восточного партнерства должна быть обеспечена стабильность. На вопрос, если для решения этой проблемы не будут предприняты шаги, это приведет к нестабильности или наоборот, нестабильная ситуация уже в прошлом, Александра Васильева ответила, что от такой нестабильной ситуации больше всего страдают малые страны. «Грузия также стала жертвой российской агрессии. Мы должны сделать так, чтобы Армения не стала местом конфронтации между Россией и Западом. Вот почему необходимо изменить так называемый статус-кво малых государств, чтобы была обеспечена стабильность», – подчеркнула она.

Ани Егиазарян убеждена, что пропасть между ЕС и ЕАЭС имеет тенденцию к углублению, особенно потому, что ЕС предлагает трем странам – Грузии, Украине и Молдове, более глубокую интеграцию. «Владимир Путин прекрасно понимает, что если не предпринять никаких действий, то шансы на европейскую интеграцию у них возрастут».