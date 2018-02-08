Яхты, услуги проституток — за счет олигарха: Навальный обвинил вице-премьера РФ Приходько в коррупции — видео

Оппозиционер Алексей Навальный обвинил в коррупции заместителя председателя правительства России Сергея Приходько. Согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), чиновник в августе 2016 года провел три дня на яхте миллиардера Олега Дерипаски, передает Радио Свобода.

Зампред правительства и олигарх, как утверждает Навальный, плавали на судне у берегов Норвегии вместе с «девушками из эскорт-агентств». Это стало известно из Инстаграма и книги одной из этих девушек, которая называет себя «Настей Рыбкой». Навальный считает «взяткой» то, что Дерипаска «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает ему услуги «девушек из эскорт-агентств» и перелет в Норвегию на частном самолете.

Кроме этого, как утверждает Навальный, Приходько владеет домом стоимостью 300 миллионов рублей в дачном кооперативе «Сосны» в Московской области, а также двумя квартирами в Москве общей стоимостью почти в полмиллиарда рублей. Оппозиционер считает, что Приходько мог купить эту недвижимость только благодаря взяткам, поскольку другого источника доходов для таких дорогостоящих приобретений у чиновника нет.

Дерипаска, в свою очередь, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Именно эту тему, по версии ФБК, олигарх и Приходько обсуждали во время плавания на яхте у берегов Норвегии.

Навальный призвал президента России Владимира Путина отправить Приходько в отставку и допросить Дерипаску. Оппозиционер отметил, что он уже обратился с жалобами в Следственный комитет, ФСБ и прокуратуру. «Не позорьте себя и страну», – заявил Навальный, обращаясь к Путину.

Фото — Радио Свобода