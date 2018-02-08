Если против выступит даже министр обороны, решение будет принято: в парламенте обсуждается состав Совета безопасности

Сегодня в Национальном Собрании Армении обсуждался закон «О формировании и функционировании Совета Безопасности».

Первый заместитель министра юстиции Артур Ованнисян сообщил, что главой Совета безопасности станет премьер-министр, в состав совета войдут первый заместитель премьер-министра, два вице-премьера, секретарь Совета безопасности, министр обороны, министр иностранных дел, глава Службы национальной безопасности, начальник Полиции, начальник Главного штаба вооруженных сил. Деятельность Национального совета осуществляется на коллегиальной основе посредством заседаний. Решения Национального совета по вопросам, касающимся основных направлений оборонной политики, принимаются голосами не менее семи членов Национального совета, а для принятия консультативных решений достаточно будет простого большинства голосов членов совета.

Депутат Эдмон Марукян в своем вопросе сослался на то, что наша Конституция не предусматривает должности первого вице-премьера, в ней говорится, что правительство состоит из премьер-министра, 3 заместителей премьер-министра и министров. «Если мы это не исправим, то у нас изначально будет антиконституционный закон».

Артур Ованнисян ответил, что Конституции не ставит ограничений, и структура правительства будет определяться в дальнейшем законом. В этом законе будет написано, что есть должность первого вице-премьера и двух вице-премьеров.

Вице-спикер НС РА Микаел Мелкумян поинтересовался, почему в состав Совета не включены председатель парламента или президент. Артур Ованнисян сообщил, что Совет Безопасности является частью исполнительного органа, и этот орган должен включать представителей системы государственного управления. А почему не включен, например, генеральный прокурор, то только потому, что он представляет независимый орган.

Депутат-республиканец Хосров Арутюнян предложил предусмотреть возможность участия в заседания Совета также председателя парламента и президента, хотя они и не могут быть членами данного совета.

Заместитель министра ответил, что это уже предусмотрено, но происходить это может только при наличии такого желания у Совета, а не спикера парламента или президента.

Хосров Арутюнян также поинтересовался, если при обсуждении основных вопросов обороны министр обороны выступит против, как в таком случае будут приниматься решения, и будут ли иметь эти документы юридическую силу? Ованнисян сказал, что правительство, которое принимает решение по вопросам оборонной политики, принимает решения путем голосования, в Совете Безопасности нет доминирующего голоса, если семь членов проголосуют «за», это решение будет принято. Оборонную политику определяет не министр обороны, а правительство.