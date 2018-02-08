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19:02 | Февраль 8 2018

Вигену Саргсяну представили работы по обеспечению высококачественной медицинской помощи

Вигену Саргсяну представили работы по обеспечению высококачественной медицинской помощи

7 февраля министр обороны Армении Виген Саргсян посетил Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны РА. Министр обороны обошел больницу, ознакомился с условиями и возможностями полностью отремонтированных и технически оснащенных отделений.

Вигену Саргсяну были представлены работы, осуществленные в госпитале с целью предоставления высококачественных медицинских услуг, а также приобретенное современное медицинское оборудование и реанимобили.

В ходе визита министр обороны пообщался также с проходящими в госпитале лечение военнослужащими, поинтересовался ходом лечения и пожелал им скорейшего выздоровления.

Министерство обороны РА

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Рубрики: Военные

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