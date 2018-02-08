И вновь о Карабахском движении

Когда говорят, «ах, какими хорошими были коммунисты», это искажение, свойственное ретроспективному взгляду. Такие же напыщенные, как правило, невежественные и коррумпированные персонажи. Точно так, как и члены АОД и РПА. Когда началось Движение, очень скоро встал вопрос избавления от этой номенклатуры. Как и ожидалось, те, кто пришел к власти в результате Движения-88, превратились в напыщенных намного быстрее и намного «кошмарнее».

Тем не менее, официальная коммунистическая и интеллектуальная элита должны была быть заменена. Некоторые из них в 60-х годах во время хрущевской оттепели сделали многое для сохранения и распространения национальных ценностей. Но в 1988 году они безнадежно устарели. Прежде всего, потому, что они не ощущали процессов распада Советского союза и считали, что вопрос Арцаха или любой другой вопрос может быть разрешен вмешательством Москвы и в рамках советской империи.

Именно поэтому закономерной стала замена на трибуне площади Свободы Сильвы Капутикян и Зория Балаяна членами комитета «Карабах». Члены этого комитета также были интеллектуалами, но они не несли на себе бремени советской номенклатуры и со стороны сотен тысяч людей воспринимались в качестве реальной альтернативы.

В ноябре 1989 года за минуты до открытия учредительного съезда Армянского общенационального движения член комитета «Карабах» Самвел Геворгян сообщил собравшимся, что в партийной программе произошли определенные «редакционные изменения». В действительности эти изменения были не редакционными, а глубоко содержательными: «Целью Армянского общенационального движения является создание независимого армянского государства». В отличие от Азербайджана, чья партийная элита все еще руководствовалась советскими стереотипами, де-факто, а затем уже и де-юре власти Армении находились на шаг впереди и понимали, что вопрос Арцаха может быть решен только тогда, когда Армения станет независимым государством. Это дало нам определенное «темповое» преимущество, которое стало основой успехов, зафиксированных на Арцахском фронте.

Такова, на мой взгляд, объективная «сухая историческая» оценка Движения-88. Это, конечно, не означает, что у движения не было никаких ошибок или неудач. Но о них в другой раз.