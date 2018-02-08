Эрдоган: «Обама лгал нам в отношении курдов, Трамп идет вслед за ним»

Президент Турции заявил, что Дональд Трамп продолжает так же, как и бывший президент США Барак Обама, обманывать в вопросе курдских бойцов в сирийском регионе Манбидж. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.

«Трамп сказал нам, что «они не могут остаться там. Они пойдут на восток от Евфрата». Он признал, что арабы являются настоящими хозяевами Манбиджа. Но случилось так, как он говорил. Сейчас происходит мобилизация в Манбидже. Манбидж найдет своих настоящих хозяев», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, когда вернулся в Турцию с официального визита в Ватикан.

Заявление Эрдогана прозвучало накануне официального визита в Стамбул в эти выходные советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа — Герберта Макмастера.

Кроме того, на следующей неделе в Анкару прибудет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из стратегически важного города Манбидж на севере Сирии. Это означает, что американские войска рискуют попасть под наступление Турции в северной Сирии, если Анкара будет придерживаться своих обещаний продвинуться в этом районе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы к воздержанию от западных союзников.