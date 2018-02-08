Расширение ЕС на западе Балкан: смогут ли шесть стран-кандидатов преодолеть препятствия

Deutsche Welle. Еврокомиссия готовит новое расширение: в 2025 году ЕС может принять одну из стран Западных Балкан. Но на пути в сообщество 6 кандидатам придется устранить множество препятствий.

После того, как более десяти лет назад Евросоюз пополнился 13 новыми членами из Центральной и Восточной Европы, в сообществе царит «усталость от расширения». Поэтому у балканских стран до сих пор были весьма неопределенные перспективы присоединиться к ЕС. Однако 6 февраля Еврокомиссия представила план нового широкомасштабного расширения, согласно которому Европейский Союз уже в 2025 году сможет принять в свои ряды первое из государств Западных Балкан.

Амбициозные планы

«Это должно стать поворотным моментом, решением в интересах будущего Европы», — заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. При этом она признала, что для достижения этой цели предстоит сделать еще очень много.

С 2012 года идут переговоры о вступлении в ЕС с Черногорией, с 2014-го — с Сербией. Их рассматривают как наиболее вероятных кандидатов на прием в Евросоюз. Однако обоим государствам предстоит преодолеть серьезные препятствия на пути в ЕС. В случае с Сербией Брюссель указывает на проблемы с организованной преступностью, коррупцией, ограничением свободы СМИ и соблюдением принципов правового государства, а также на то, что Белград до сих пор не нормализовал отношения с Косово. У крошечной Черногории с ее 600 тысячами жителей сходные проблемы, наибольшую критику вызывает коррупция в органах власти. Кстати, с 2017 года Черногория является страной-членом НАТО. И Сербия, и Черногория пока далеки от выполнения критериев на вступление в ЕС.

Кроме них, потенциальными кандидатами на вступление являются Босния и Герцеговина, Албания, Македония и Косово. В интервью DW комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан подтвердил, что для вхождения в состав Евросоюза «нет укороченного пути». Он считает, что к 2025 году эти государства могут стать более демократичными, правовыми и конкурентоспособными, иначе Брюссель «не выступил бы с подобным предложением». Самой важной задачей, по словам Хана, является экспортировать в регион стабильность вместо того, чтобы импортировать из него нестабильность. «Мы не укорачиваем туннель, а зажигаем ярче свет в его конце», — объясняют брюссельские дипломаты нынешний план ЕС.

Сомнения в сроках реализации плана

Глава комитета Европарламента по внешней политике Дэвид Макаллистер считает план принятия новых стран в ЕС в 2025 году «самым оптимистичным сценарием». При этом он отметил, что кандидаты должны будут выполнить критерии Евросоюза без каких-либо поблажек.

В процессе вступления ЕС будет следить за тем, чтобы кандидаты в первую очередь выполнили базовые европейские требования: «построение правового государства, примирение и установление добрососедских отношений с соседями», отметил Макаллистер. Для контроля за реальным прогрессом на этом пути балканские страны должны будут выполнить план из шести разделов. Самым главным, по словам европейского политика, является требование реализации на практике европейских ценностей, поскольку речь идет не только об экономическом, но и политическом развитии региона.

По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, перспектива членства в ЕС в 2025 году должно мотивировать страны в проведении необходимых реформ. При этом Юнкер пообещал никогда больше не принимать в ЕС страну с нерешенными пограничными вопросами. Юнкер указал на спор Хорватии и Словении о прохождении границы в Пиранском заливе. Международный арбитражный суд в Гааге в июне 2017 года вынес решение в пользу Словении, однако Хорватия, которой ранее принадлежали эти территории, отказалась выполнить его, несмотря на давление из Брюсселя.

Никакого вступления без реформ

Поэтому Сербии придется упорядочить и нормализовать отношения с Косово. Евросоюз также не хочет «импортировать» спор о названии страны между Македонией и Грецией. Если им удастся его разрешить, Македония могла бы приступить к переговорам с ЕС во второй группе кандидатов вместе с Албанией.

Боснии и Герцеговине, а также Косово, в любом случае потребуется больше всего времени на подготовку к вступлению в Евросоюз. Дипломаты ЕС смотрят на реформы в этих странах без иллюзий: «Перед началом переговоров мы можем оказывать небольшое влияние, во время переговоров — максимальное, а после вступления страны в ЕС наше влияние сводится к нулю». Для поощрения реформ Брюссель выделит странам Западных Балкан 500 миллионов евро, и в ближайшие годы эта сумма может вырасти.

Стратегические интересы

Планы расширения Брюсселя объясняются стратегическими интересами. В ЕС опасаются, что страны Западных Балкан могут попасть под еще большее влияние России и Китая и отдалиться от Европы. В Брюсселе также опасаются новых региональных конфликтов на Балканах и подрывных действий Москвы.

Тоби Фогель из Центра европейских политических исследований считает подобные опасения надуманными. По его мнению, более серьезная проблема заключается в том, что вступление в ЕС подорвет власть президента Сербии Александра Вучича и других «сильных правителей» на Балканах. Поэтому возникает вопрос, насколько серьезно они настроены вести свои страны в Евросоюз.

Кроме того, по словам эксперта, в случае вступления этих стран, ЕС пополнится политиками, которые «идеологически и по темпераменту близки премьер-министру Венгрии Виктору Орбану». Национализм и популизм получит еще большую поддержку, Орбан уже сейчас радуется новым сторонникам, иронизируют в Брюсселе. Поэтому крайне важно, чтобы ЕС следил за выполнением кандидатами критериев и демократических правил, считает Фогель. Еврокомиссия не должна довольствоваться псевдореформами в балканских странах, тогда будет шанс, что Европа в будущем станет сильнее и сможет обеспечить мир в регионе.

Фото — Deutsche Welle