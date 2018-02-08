Сирийские курды обвинили Турцию в обстреле гражданских объектов в Африне

Сирийские курды в среду обвинили турецкую армию в обстреле школы и насосной станции в регионе Африн на севере Сирии, передает Голос Америки.

Как заявил официальный представитель курдских Отрядов народной самообороны, турецкие войска и их союзники из числа сирийских повстанцев повредили насосную станцию, которая снабжает водой город Африн, а днем ранее обстреляли школу в деревне Майданки, однако жертв в результате обстрела не было.

Турецкие вооруженные силы пока воздерживаются от комментариев.

В прошлом месяце Анкара начала военно-воздушную и сухопутную операцию против курдских дружин в граничащем с Турцией.

На снимке — турецкие танки входят в Африн (архивное фото Голоса Америки)