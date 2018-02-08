США пересмотрят соглашение об избежании двойного налогообложения с Арменией: министр финансов США

Армянская служба «Голоса Америки». Новое армяно-американское соглашение о двойном налогообложении создаст правовую базу для армянско-американских инвесторов и частных предпринимателей, устранив существующие барьеры для делового сотрудничества. Соединенные Штаты пересмотрят соглашение об избежании двойного налогообложения с Арменией.

Об этом во вторник заявил глава министерства финансов США Стив Мнучин в Комитете по финансовым услугам при Палате представителей США, отвечая на вопрос конгрессмена-демократа Брэда Шермана.

Новое Соглашение об избежании двойного налогообложения создаст юридическую базу для армянско-американских инвесторов и частных предпринимателей, устранив существующие барьеры для делового сотрудничества, связанные с двойным налогообложением, что будет напрямую способствовать развитию экономических отношений между США и Арменией. Новое соглашение также поможет укрепить дружбу между армянским и американским народами, сделает ближе Армению к Западу, предоставив Еревану больше возможностей для стратегического выбора и независимости. Соединенные Штаты имеют соглашения об избежании двойного налогообложения со многими странами, включая Эстонию, Латвию, Литву, Мальту и Словению. Отметим также, что Армения имеет соглашения об избежании двойного налогообложения со многими передовыми странами, включая Австрию, Бельгию, Канаду, Китай, Францию, Италию, Нидерланды, Польшу, Россию и Великобританию.

Ваге ОГАНЯН