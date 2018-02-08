Примет ли Гагик Царукян участие во встрече с Арменом Саргсяном?

Пока неизвестно, когда состоится встреча членов блока «Царукян» и кандидата в президенты от РПА Армена Саргсяна. В ходе беседы с журналистами в парламенте пресс-секретарь Гагика Царукяна, депутат Иветта Тоноян объявила: «В течение ближайших одного или двух дней».

В прессе появились публикации о том, что Гагик Царукян не примет участия во встрече членов блока и Армена Саргсяна. Иветта Тоноян не подтвердила, но и не опровергла эти сообщения, отметив, что они определят формат встречи: «Мы примем решение, кто и как будет участвовать».

По ее словам, сейчас уже можно точно сказать, что члены их блока не будут ограничены в вопросах Армену Саргсяну.