Турецкий деятель: «Армяне в Африне воюют против турецкой армии»

Ermenihaber.am. Глава «Союза борьбы против армянских утверждений» (ASIMDER) Гексель Гюльбей, заявил, что сирийские армяне и ассирийцы сражаются в Африне в составе курдских отрядов против турецких вооруженных сил.

Гюльбей, представив свои данные, указал, что в составе курдских сил (Гексель считает их террористическими группировками, – ред.), сражаются 14 юношей-христиан, четверо из которых армяне и трое ассирийцы. Данные Гекселя приводит турецкий новостной сайт «Antalyasonhaber».

Гексель напомнил, что несколько дней назад во время бомбардировки Африн турецкими вооруженными силами погиб армянин по имени Рушер Конис, который был представлен в качестве гражданского лица. Известный своей антиармянской деятельностью Гексель утверждает, что юноша-армянин был не гражданским лицом, а одним из армян, которые присоединились к курдским вооруженным группам.

Он снова обвинил Армению в поддержке террористических организаций и продолжал настаивать на том, что в Арцахе «действует военный лагерь Курдской рабочей партии, где спецподготовку проходят 1750 бойцов».

По его словам, во время сирийской войны Армения переселила в Карабах проживающих в Сирии армян и «курдов-езидов». По словам Гекселя, эти «езидские курды» начали перебираться через Иран и Ирак в сирийскую провинцию Камишли, затем в Манбич, и теперь они сражаются с турецкой армией в Африне, поставляемым США оружием.