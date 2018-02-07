Русские вновь «взялись» за Гарегина Нжде: члена СФ России Козлову «волнует» возрождение «нацизма в Армении»

Козлова Людмила Вячеславовна – профессор, заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель наук РФ, в российском издании «Независимая газета» вновь обратилась к теме памятника Гарегину Нжде в Ереване, усмотрев в нем признаки «возрождения нацизма» в Армении. В статье также приводится комплекс лживых сведений и оценок деятельности Нжде из арсенала российской пропаганды.

Статью под заголовком «Возрождение нацизма от Прибалтики до Армении» госпожи Козловой публикуем без сокращений:

В последнее время мы все чаще стали сталкиваться с попытками переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны. Цель понятна – опорочить вклад Красной армии и СССР в победу над гитлеровской Германией.

Совершенно очевидно, что фашизм и нацизм должны были навсегда уйти в прошлое. Но мы видим, что сегодня подвергаются унижению и преследованию ветераны борьбы с фашизмом, оскверняются могилы и разрушаются памятники тем, кто положил свою жизнь в борьбе с нацизмом. Одновременно происходят героизация нацизма, распространение нацистской символики и возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами.

В ряде европейских стран уже взят курс на героизацию нацизма. Например, заявлено о намерении итальянского правительства восстановить музей фашизма на родине Муссолини; существует проект правительства Черногории по превращению бывшего концентрационного лагеря на острове Мамула в пляжный курорт с ночным клубом, СПА и ресторанами; в Польше происходят осквернение могил советских воинов, снос или демонтаж памятников, воздвигнутых в честь советских воинов.

Участились случаи искажения истории Великой Отечественной войны и в странах постсоветского пространства. В Украине национальными героями объявлены пособники фашистов Степан Бандера и Роман Шухевич. В первый день нового 2018 года в Украине прошли факельные шествия в честь дня рождения Бандеры. А ведь только тот факт, что Бандера сотрудничал с нацистской Германией, вполне достаточная причина для его осуждения. Оговорки об особенностях тех исторических условий, активно употребляемые любителями закрыть глаза на военные преступления, здесь неуместны. А в прошлом году в Киеве вручены награды родственникам карателей-полицаев, которые в декабре 1942 года по команде нацистов зверски убили в Луцке десятки тысяч евреев. На здании Киевской оперы – памятная доска преступнику, командовавшему отправкой евреев в Бабий Яр.

Эти примеры циничного глумления характерны для сегодняшней политики Украины и свидетельствуют о том, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Поэтому я поддерживаю возбуждение уголовного дела следственным комитетом по статье нашего Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма».

Попытки героизации нацизма наблюдаются и в странах Балтии. Так, на северо-востоке Эстонии проходит ставший традицией слет ветеранов 20-й (эстонской) дивизии «Ваффен СС». В 2017 году среди ветеранов присутствовал и бывший боец 36-го полицейского батальона, участвовавший в карательных операциях в том числе и за пределами Эстонии. На горе Синимяэ торгуют «патриотической» литературой, а также футболками с символикой эстонского легиона. К памятным камням в честь подразделений 20-й дивизии СС представители Оборонительных сил Эстонии, волостей и общественных организаций, а также члены одной из детских организаций возлагают цветы и венки. В Лаупаской школе в Эстонии установлен бронзовый бюст военнослужащему СС Х. Нугисексу, виновному в гибели тысяч мирных жителей – своих сограждан. Эстонские власти решили открыть в школе этот памятник, чтобы способствовать росту «патриотизма» у учащихся и «любви» к своей родине.

Все постсоветское время шла к обелению нацизма Латвия. Героизировались нацистские преступники, их идеология. В Бауске установлен памятник с каской гитлеровской армии на нем, посвященный бойцам трех полицейских батальонов, находившихся в составе латвийского легиона СС. Власти Латвии активно поддерживают ежегодно проходящие в латвийской столице марши ветеранов «Ваффен СС» и их сторонников.

Героизация нацизма в Латвии вышла на законодательный уровень с появлением закона о статусе участника Второй мировой войны, который уравнивает граждан страны, участвовавших во Второй мировой войне как на стороне СССР, так и на стороне гитлеровской Германии. Закон вступил в силу с 1 февраля 2018 года.

Стратегический союзник России Армения установила памятник в центре Еревана коллаборационисту, сотрудничавшему с Третьим рейхом, Гарегину Нжде. Ранее МИД России, комментируя установку этого памятника, заявил: «Непонятно, почему установлен указанный памятник». Также в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что в основе официальной позиции Еревана все же будет лежать резолюция, принятая Генассамблеей ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанными с ними другими формами нетерпимости».

Хочу подчеркнуть, что те, кто был инициатором открытия памятника Нжде в Ереване, теперь планируют открытие памятника в болгарском Плиске. Памятника человеку, который в начале Второй мировой войны стал сотрудничать с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению» и под командованием которого армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тысяч в основном мирных жителей. На его руках кровь тысяч убитых наших дедов и прадедов!

Таково мое мнение не только в отношении Гарегина Нжде, но и других, предателей, воевавших на стороне фашистской Германии, которым открываются памятники и мемориалы не только в Армении, но и в Латвии (бойцов латвийского легиона СС), Эстонии (унтершарфюрера СС Харальда Нугисекса), в Украине (Степана Бандеры и Романа Шухевича) и др.

В своем выступлении на состоявшемся недавно в Госдуме круглом столе «Борьба с героизацией фашизма и возрождением неонацизма: законодательные аспекты и международные инициативы» я подчеркивала, что нацизм и фашизм признаны преступными запрещенными идеологиями согласно международным договоренностям. Поэтому героизация нацизма, по сути, это нарушение международных договоренностей. Отношение к памятникам, их установка или снос – суверенное дело любого государства. Однако власти должны учитывать не только мнение общественности, но и позицию мирового сообщества, которое четко определило нацизм и фашизм как идеологию человеконенавистничества.

Все сказанное вызывает крайнюю тревогу, озабоченность и требует объединения усилий народов всех стран мира по противодействию возрождению нацистской идеологии в соответствии с итогами Международного военного трибунала в Нюрнберге (1945–1946), резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (2017) и международными актами в области защиты прав человека.