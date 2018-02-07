Глава Украинской епархии ААЦ принял участие во встрече с послами стран «Большой семерки» в Киеве: фото

Аspekty.net. Послы стран G7 обсудили состояние реформ с Всеукраинским Советом Церквей. 6 февраля, в Киеве Полномочные послы стран «Большой семерки» (G7) встретились с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций с целью налаживания взаимодействия и постоянного диалога.

Как сообщили в Институте религиозной свободы, встреча состоялась в Национальном заповеднике «София Киевская» с участием 17 членов ВСЦиРО.

Как сообщили AnalitikaUA.net, в Украинской епархии ААЦ, Армянскую Церковь представлял глава епархии — епископ Маркос Ованнисян.

Среди высокопоставленных руководителей иностранных дипломатических миссий присутствовали посол Канады Роман Ващук, посол Японии Шигеки Суми, посол Великобритании Джудит Гоф, посол США Мари Йованович, посол Европейского Союза Хьюг Мингарелли, посол Германии Эрнст Райхель, посол Италии Давиде Ла Чечилия и заместитель главы дипломатической миссии Франции Кристоф Ле Риголер.

Украинские религиозные деятели в своих выступлениях подчеркнули важность участия объединенной религиозной общины Украины, как части структурированного гражданского общества, в процессе реформ в Украине.

Стороны договорились продолжать начатый диалог и взаимодействовать по различным актуальным аспектам общественно-политической жизни Украины и глобального мира с целью утверждения достоинства каждого человека, его прав и свобод, дальнейшего продвижения украинского общества на пути демократических преобразований и реформ.

Фото — Аspekty.net