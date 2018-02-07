Уэйн Руни – о Генрихе Мхитаряне

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, выступавший вместе с Генрихом Мхитаряном в «Манчестер Юнайтед», высказал мнение о переходе своего бывшего соклубника в «Арсенал».

«По моему мнению, «Арсенал» для него более удобен. Генрих – талантливый футболист. Я тренировался и играл с ним. В «МЮ» он не получал необходимую свободу, которую имел в Дортмунде. Стиль «Арсенала» отличается. Там Мхитарян будет создавать голевые моменты и сам забивать голы. Я уверен, что у него все получится», – сказал Руни.

Фото Dream Team