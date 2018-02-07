Эдмон Марукян: Армения становится страной с суперпремьером, «это что-то новенькое, нечто, что придумали армяне»

Армения становится страной с суперпремьером. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказал член оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Эдмон Марукян.

По словам Марукяна, по новой Конституции у президента республики и так не очень много полномочий, но даже и их часть власти сейчас пытаются передать премьеру.

На вопрос, почему это делается, Эдмон Марукян ответил так: «Делается все возможное для того, чтобы передать все полномочия действующего президента будущему премьер-министру. Все это делается для того, чтобы создать институт суперпремьера. То есть, институт будет называться «премьер-министр», но полномочия у него будут как у нынешнего президента и даже больше».

По словам Эдмона Марукяна, такой системы больше нигде нет. «Есть полупрезидентская республика, есть президентская республика, есть смешанная форма правления. А теперь у нас тотальная премьерская страна. Это что-то новенькое, нечто, что придумали армяне», — отметил оппозиционный депутат.

Фото — Радио Азатутюн