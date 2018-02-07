Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:31 | Февраль 7 2018
18:31 | Февраль 7 2018

«Это стало воссоединением с братом»: Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал» привел Генрих Мхитарян

«Это стало воссоединением с братом»: Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал» привел Генрих Мхитарян

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что на его решение перейти в «Арсенала» сильно повлиял Генрих Мхитарян.

«Это стало воссоединением с братом, с хорошим другом. Мы уже играли вместе, и было приятно встретиться с ним снова. Он несколько раз звонил мне и спрашивал, перейду я или нет, а я ему говорил, чтобы первым ответил он сам. И когда он сказал, что все готово, его переход оказал большое влияние на мое решение», – цитирует слова Обамеянга «Arsenal Weekly Podcast».

Фото – Arsenal.com

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Спорт

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда