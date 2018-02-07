«Это стало воссоединением с братом»: Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал» привел Генрих Мхитарян

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что на его решение перейти в «Арсенала» сильно повлиял Генрих Мхитарян.

«Это стало воссоединением с братом, с хорошим другом. Мы уже играли вместе, и было приятно встретиться с ним снова. Он несколько раз звонил мне и спрашивал, перейду я или нет, а я ему говорил, чтобы первым ответил он сам. И когда он сказал, что все готово, его переход оказал большое влияние на мое решение», – цитирует слова Обамеянга «Arsenal Weekly Podcast».

Фото – Arsenal.com