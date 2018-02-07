«Почетный пенсионер-президент и суперпремьер»

Председатель «Центра прав и свободы», правозащитник Вардан Арутюнян – о последних внутриполитических событиях

– Серж Саргсян предложил, чтобы РПА выдвинула на пост президента страны кандидатуру бывшего премьер-министра, посла РА в Великобритании Армена Саргсяна. Как Вы относитесь к его кандидатуре?

– Серж Саргсян прежде чем представить кандидатуру Армена Саргсяна сделал достоянием общественности критерии, которым должен соответствовать будущий президент Армении – он должен быть аполитичным лицом, приблизительно как почетный пенсионер. Судя по всему, Серж Саргсян, в своем представлении, нашел аполитического деятеля для этой политической должности. Я ничего не могу сказать об Армене Саргсяне. Он не из армянской среды и давно уже оторван от нее. С тем же успехом на его месте можно было бы представить другого человека, оторванного от нашей реальности. В Армении уже совсем иная форма правления: президент уже больше не президент, и от него ничего не будет зависеть. Все вопросы будет решать премьер-министр. Полагаю, в этих условиях бессмысленно обсуждать те или иные качества кандидатов в президенты.

– Представители правящей партии сейчас расхваливают Армена Саргсяна, говорят он человек уважаемый, и его бизнес качества очень пригодятся Армении. Чем и как именно он может помочь Армении?

– В Европе и Америке есть более удачливые бизнесмены, чем предложенный ими кандидат, они тоже аполитичны и владеют языками.

– Судя по структурным изменениям, свидетелями которых мы становимся, становится ясно, что создается благоприятная почва для будущего премьер-министра в том смысле, что никто не сможет противопоставить себя главе правительства. Серж Саргсян все еще не говорил о своем желании занять должность премьер-министра, однако процессы свидетельствуют о том, что следующим премьер-министром будет именно Серж Саргсян.

– Уже несколько лет, как все делается для премьер-министра, начиная с инициативы по внесению изменений в Конституцию, и это очевидно. И все кадровые изменения нужно рассматривать именно в этом контексте. У нас будет «суперпремьер-министр», а все остальные будут чиновниками в его тени – без политических амбиций, без рычагов влияния и без права озвучивать заранее несогласованное мнение.

– На Ваш взгляд, следующее правительство и следующий премьер-министр РА пойдут на системные изменения, о чем много говорится? Что может заставить правящую партию пересмотреть правила игры во благо государства, государственности, интересов общественности?

– Какие-либо системные изменения исключены. Было бы наивно ожидать от этих чиновников системные изменения. Уже довольно много времени они руководят страной, если бы у них было такое желание или такие планы, то они давно уже сделали бы это. Никто им не мешал это делать. Их представления о государстве, о правлении не изменятся, они какими были, такими и останутся. Продлить собственную власть любым путем, обеспечить собственную безопасность и благополучие – это было и останется для них приоритетом.

– США опубликовали так называемый «кремлевский доклад». В нем фигурирует также имя Самвела Карапетяна, он в Армении осуществляет серьезные бизнес проекты. Как американские санкции могут отразиться на экономике Армении?

– Эти люди – армяне по национальности, но являются представителями российской бизнес элиты, и в этом списке оказались именно по этой причине. Очень давно уже Армения превратилась в прикрепленную к российской телеге страну. Ответственными за это, в первую очередь, являются власти Армении. Россия, благодаря свое агрессивной и захватнической политике по отношению к соседям оказалась в списке отвергнутых стран и ей еще много ударов предстоит получить. Печально то, что эти удары достанутся и нам.

– Как Вы относитесь к скандальным историям, связанным с известным криминальным авторитетом Рубеном Татуляном (Робсоном)?

– Это говорит об уровне нашей страны, и это – не единственный случай. Любой гражданин Армении может составить список криминальных лиц, тесно связанных с властью. Их руками власти совершают насилие по отношению к деятелям, которые им не нравятся, используют их в избирательных процессах, в публичных мероприятиях и массовых акциях, власти тесно с ними дружат. В нашей стране тесно переплелись политика и криминал, таких случаев много… Это не единственный случай, и для общественности он не является открытием.

– РФ продолжает вооружать Азербайджан. После встречи с Владимиром Путиным в Давосе Ильхам Алиев заявил о новой сделке в сфере военно-технического сотрудничества. В армянских кругах продолжают нормально относится к этому «бизнес сотрудничеству». На Ваш взгляд, велика ли вероятность новых военных действий на границе?

– Россия – это страна, которая греет руки на региональных конфликтах, набивает себе карманы. И Карабахский конфликт – не единственный. Россия – это также страна, которая заинтересована, чтобы как можно дольше продолжались во многих случаях инициированные ей же конфликты. Речь и о Карабахском конфликте тоже. Он нужен России для того, чтобы продавать конфликтующим сторонам оружие, как они сами выражаются, для того, чтобы делать бизнес, а также сохранить и укрепить свое присутствие в регионе.

Беседу вела Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

03.02.2018г