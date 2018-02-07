Российская авиация активизировала удары в сирийской провинции Идлиб

Голос Америки. Российские военные самолеты активизировали авиаудары в Идлибе – последней сирийской провинции, которую контролируют повстанцы.

По сообщениям активистов и гражданских лиц, в результате ударов погибли 16 мирных жителей, уничтожены школы, больницы и рынки.

Удары по ряду объектов в городе Идлиб и его окрестностях были нанесены после того, как в субботу повстанцы сбили российский самолет Су-25, что привело к гибели пилота.

«Российские авиаудары были сконцентрированы на городе Серакиб, ближайшем населенном пункте к военному аэродрому Абу Аль-Духур, захваченному сирийскими властями в январе 2018 года. Но после того как повстанцы сбили российский истребитель, интенсивность атак увеличилась и они распространилась на другие районы», – заявил «Голосу Америки» журналист из Идлиба Хаттаб Аль-Ахмед.

«Примерно у 11 человек возникли проблемы с дыханием, после того как город Саракеб подвергся атаке с использованием хлора», – добавил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия наносит «точечные удары» по повстанцам в ответ на их удары.

Министерство обороны России неоднократно отвергало обвинения в том, что мишенями для российских самолетов становятся мирные жители, настаивая на том, что военные прилагают большие усилия, чтобы избежать потерь среди мирного населения.

В субботу появились кадры с обломками российского истребителя, сбитого ракетой «земля-воздух», выпущенной повстанцами.

Министерство обороны России сообщило, что за штурвалом самолета находился майор Роман Филипов. Военное ведомство заявило, что он катапультировался, вступил в перестрелку с боевиками, после чего подорвал себя гранатой, когда они приблизились к нему. Министерство добавило, что добивается выдачи тела погибшего пилота.

Ответственность за уничтожение российского самолета взяла на себя Организация освобождения Леванта, более известная как «Хайят Тахрир аш-Шам» – группировка, в которой главенствующую роль играет бывший филиал «Аль-Кайды».

По данным медиакорпорации ВВС, это первый случай уничтожения российского истребителя после начала российской военно-воздушной кампании в поддержку сирийского правительства в 2015 году.

В августе 2016 года повстанцы сбили российский вертолет, пять членов экипажа, находившихся на его борту, погибли.

Фото — Голос Америки