Турецкого робота «наказали», чтобы не делал замечания министру

Разработанный турецкими и китайскими инженерами робот Sanbot был перепрограммирован после того, как он несколько раз пытался перебить выступление министра транспорта, судоходства и связи Турции Ахмета Арслана, сообщает во вторник газета Hurriyet. Об этом передает РИА Новости.

Арслан выступал в центре науки и технологий в Анкаре в связи с Днем безопасного интернета. При этом робот, который был ведущим мероприятия, несколько раз прерывал речь министра, призывая его говорить медленнее. «Я не понимаю, что ты сказал. О чем ты говоришь?» – цитирует издание реплики робота.

В ответ на это министр приказал утихомирить робота. «Коллеги, кто-то должен взять робота под контроль. Пожалуйста, сделайте все необходимое», — сказал Арслан.

В итоге у робота отключили микрофон, а по окончании мероприятия он был перепрограммирован, сообщает газета.

Фото — РИА Новости