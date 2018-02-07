Эрдоган жалуется: США работают «против интересов» Турции, Ирана и России

Соединенные Штаты работают против интересов Турции, Ирана и России на севере Сирии, осуществляя военные поставки на подконтрольные курдам территории. Об этом во вторник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Если США говорят, что они направляют 5000 грузовиков и 2000 грузовых самолетов для борьбы с ИГИЛ мы в это не верим», — сказал Эрдоган членам своей партии в парламенте.

«Это означает, что у вас есть счеты против Турции и Ирана, и возможно России», — сказал он, повторно призвав США вывести войска из сирийского города Манбидж.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из стратегически важного города Манбидж на севере Сирии. Это означает, что американские войска рискуют попасть под наступление Турции в северной Сирии, если Анкара будет придерживаться своих обещаний продвинуться в этом районе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы к сдержанности от западных союзников.