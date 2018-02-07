Сейран Сароян: «Министр здравоохранения потому весь тащится от успеха»

«Министр здравоохранения потому весь тащится от успеха», – так возразил депутат-республиканец Сейран Сароян во время брифинга в парламенте одному из журналистов, напомнившему слова министра здравоохранения Армении о том, что курильщики не бывают успешными.

Напомним, что министерство здравоохранения разработало проект закона, строго запрещающее курение в общественных местах. Для правонарушителей предусматриваются высокие штрафы. «У людей разве есть эти 250 тысяч драмов, чтобы давать им?», – рассердился Сейран Сароян.

Он против подобных штрафов: «Я сам курильщик, как я могу быть «за»? Некурящий – нормальный человек, а курильщик болен этим. Это то же самое, как говорить больному – не пей лекарство. Разве можно?».