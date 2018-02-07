Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:08 | Февраль 7 2018
11:08 | Февраль 7 2018

Работники Национального парка «Аревик» «прикрыли» незаконную вырубку более 600 деревьев

Работники Национального парка «Аревик» «прикрыли» незаконную вырубку более 600 деревьев

В декабре 2017 года сотрудники Зангезурского биосферного заповедника обнаружили незаконную вырубку более 600 деревьев, но не сообщили об этом ни полиции, ни Инспекции охраны природы и окружающей среды. Об этом в интервью экологическому информационному сайту EcoNews.am соучредитель «Эко медиа-сеть» Нарине Киракосян. Согласно представленным данным, незаконные вырубки был осуществлены в Национальном парке «Аревик».

Национальный парк Аревик был основан в 2009 году и является частью Зангезурского биосферного заповедника. Указанный инцидент произошел на участках Личк, Таштун, Вагравар и Тхкут Мегринского подрайона.

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Рубрики: Экология

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