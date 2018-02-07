Forbes: Рейтинг Армении ниже, чем у Азербайджана как страны, лучшей для ведения бизнеса

Журнал Forbes опубликовал список лучших стран для ведения бизнеса 2017 года. Из 153 стран Армения занимает 88-е место, после Молдовы. Соседняя Грузия и Азербайджан, а также Турция и Россия довольно-таки опережают Армению в этом списке, иными словами, являются более благоприятными странами для ведения бизнеса. Азербайджан в этом списке занимает 70-ое место, Грузия – 52, Турция – 56, а Россия – 58 место.

Forbes о нынешнем состоянии экономики Армении пишет: «Армения имеет только две открытые границы – с Ираном и Грузией, благодаря которым она может вести торговлю. Границы с другими соседними странами, Азербайджаном и Турцией, были закрыты в 1991 и 1993 годах, в результате продолжающегося с Азербайджаном по сей день Нагорно-Карабахского конфликта».

Фактически, Forbes отмечает, что военная ситуация делает Армению уязвимой для ведения бизнеса. Этот престижный американский финансово-экономический журнал отмечает, что, хотя правительство Армении в последние годы и улучшило налоговое и таможенное администрирование, однако антикоррупционные меры в основном были неэффективными.

Чтобы сделать страну привлекательной для бизнеса и инвестиций, правительству Армении необходимо провести дополнительные экономические реформы и как пишет Forbes, укрепить верховенство закона для увеличения возможностей экономического роста, экономической конкурентоспособности и трудоустройства, особенно учитывая экономическую изоляцию из-за закрытых границ с Турцией и Азербайджаном.

«Географическая изоляция Армении, узкая экспортная база, повсеместные монополии сделали страну чувствительной к ухудшениям глобального рынка и экономическим вызовам в отношении России. Армения во многом зависит от России, поскольку ее основная инфраструктура – российская и/или управляются российскими компаниями, особенно в энергетическом секторе», – отмечают авторы аналитического доклада.

Они также отмечают, что частные денежные трансферты из России в Армению достигают 7-8% нашего ВВП.

Forbes также обращается к государственному долгу нашей страны, отмечая, что растущий государственный долг Армении выдвигает на передний план вопрос ужесточения фискальной политики.

Подготовила Нелли БАБАЯН