Почему вчера «Елк» отправил людей по домам?

«Разве блок «Елк» призвал к митингу, при условии, что они не отправятся домой? Мы позвали людей, чтобы оказать давление на власти», – сказал вчера во время брифинга в парламенте член фракции «Елк» Эдмон Марукян.

Ему не понравился вопрос журналиста, почему после митинга в понедельник они отправили людей по домам. Оппозиционного депутата воодушевляет то, что фракция «Царукян» присоединилась к их сбору подписей по созыву внеочередной сессии, посвященной вопросу повышения цен.

Он говорит, что они не намеревались возлагать на общество бремя, напротив, несут взятое на себя бремя: «У нас есть мандат на выдвижение вопросов, волнующих народом, и мы поднимаем их».

Один из журналистов поинтересовался тем, сколько людей присутствовало на их митинге, довольны ли они их итогами? Эдмон Марукян призвал по вопросу числа участников обратиться к полиции и добавить еще немного, чтобы узнать реальную картину. А итогами митинга он доволен.