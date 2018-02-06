Последствия армяно-турецких протоколов: видео

«Процесс армяно-турецких протоколов не прошел бесследно», – с подобным заявлением в парламенте выступил председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян. У находящегося в Армении с пятидневным визитом председателя Национального Совета Швейцарской Конфедерации Доминика де Бюмана армянские журналисты поинтересовались его отношением к тому, что процесс армяно-турецкого примирения находится на грани провала, отметив, что процесс ратификации протоколов проваливается из-за Турции.

Напомним, в процессе примирения важную роль сыграла Швейцария.

Председатель швейцарского парламента указал на то, что геополитическая ситуация в последние годы сильно изменилась, и они могут только сожалеть о подобном исходе. В любом случае швейцарский высокопоставленный чин надеется, что эти документы могут помочь «примирению и утверждению мира», будучи и не ратифицированными. По его словам, новый импульс этому могут придать изменения, произошедшие в парламентах Армении и Швейцарии.

Ара Баблоян добавил, что то, что произошло вокруг протоколов, свидетельствует о готовности двух стран и их лидеров по части формированию отношений и видения перспектив. «Государство, которое видело геноцид, и могло бы выдвинуть предварительные условия, идет на мир, идет на подписание, а другое продемонстрировало регресс в демократии и провалило эти соглашения. Мир дал четкую оценку этим подходам».

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