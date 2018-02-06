Азербайджан передвинул выборы ближе к Армении: «Коммерсант»

«Коммерсант». Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о проведении внеочередных выборов главы государства. Вместо 17 октября они пройдут 11 апреля и, таким образом, практически совпадут по времени с утверждением кандидатуры премьер-министра соседней Армении. Однозначный фаворит предвыборной гонки — господин Алиев, который возглавляет страну с 2003 года. Собеседники “Ъ” в Баку объясняют решение о переносе даты голосования внутренними, а не внешними факторами. Между тем ключевая интрига — как одновременная политическая активность в Баку и Ереване может отразиться на обстановке в регионе, в частности, вокруг Нагорного Карабаха.

Благодаря результатам конституционного референдума 2016 года Ильхам Алиев добился значительного расширения президентских полномочий, среди которых — право назначать досрочные выборы. В понедельник он этим правом воспользовался, подписав распоряжение, согласно которому голосование переносится на 11 апреля. В соответствии с другой внесенной тогда же в конституцию поправкой избранный в этот день президент будет оставаться у власти не пять, а семь лет.

В том, что именно Ильхам Алиев станет победителем выборов, сомнений практически нет. О выдвижении его кандидатуры стало известно в считаные часы после подписания распоряжения о досрочных выборах — такое решение принял съезд Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана. «Вы всегда поддерживали Ильхама Алиева, и на этот раз вы скажете свое слово»,— обратился к участникам съезда помощник президента республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Перенос даты выборов он объяснил тем, что «с мая текущего года в стране будет проведено много важных мероприятий местного и международного уровня», часть из которых «совпадают по времени с выборами». В мае будет отмечаться Столетие республики (Акт о независимости Азербайджана был подписан 28 мая 1918 года), а в октябре состоится Бакинский международный гуманитарный форум, который, впрочем, проводится с 2011 года.

Также чиновник добавил: «Согласно имеющейся в Азербайджане практике, все выборы проводятся осенью. Принимая во внимание мировую практику, более целесообразно проводить выборы в разные времена года. Кроме того, избрание президента Азербайджанской Республики на срок семи лет обеспечивает выполнение президентских полномочий с начала финансового года».

Депутат азербайджанского парламента Араз Ализаде в беседе с “Ъ” иначе объяснил целесообразность проведения выборов весной. «Такое решение совершенно справедливо,— считает господин Ализаде.— Если выборы проходят осенью, то на лето приходится разгар избирательной кампании. В это время проходят митинги — людей свозят на автобусах. То есть люди занимаются политикой, а не сельским хозяйством, и из-за этого уборка урожая идет коту под хвост». При этом много времени на предвыборную кампанию, по мнению депутата, не требуется — «все кандидаты давно известны азербайджанскому избирателю, а новых не предвидится».

Секретарь оппозиционного движения «Республиканская альтернатива» экономист Натиг Джафарли, в свою очередь, заявил “Ъ”, что перенос выборов — это попытка избежать критики со стороны европейских наблюдателей. «Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ обычно отправляет в страну долгосрочную и краткосрочную наблюдательную миссию. Ее состав согласуется с правительством страны. Таким образом, долгосрочную, да и краткосрочную миссию в Азербайджан отправить, скорее всего, не успеют»,— предположил эксперт. Как считает господин Джафарли, внимание европейских институтов в апреле «все еще будет приковано к России», где президентские выборы пройдут 18 марта, а значит, Баку получит меньше замечаний. Кроме того, по словам собеседника “Ъ”, может иметь место экономическая подоплека: «После двух лет стагнации из-за роста цен на нефть экономика Азербайджана ожила, увеличен бюджет, а манат (национальная валюта.— “Ъ”) сохраняет стабильный курс уже семь месяцев. Но сохранится ли такое положение вещей до октября — неизвестно».

Выборы в Азербайджане пройдут за неделю до утверждения кандидатуры премьера соседней Армении. Согласно новым поправкам к конституции, именно премьер, а не президент будет обладать в республике основными властными полномочиями. Еще за месяц до этого — с 1 по 10 марта — в Армении должны выбрать президента. Публичной избирательной кампании не будет, как и всеобщего голосования — кто займет обе должности, решит парламент.

Как предположил в беседе с “Ъ” армянский политтехнолог Виген Акопян, проведение выборов лидеров обеих стран в первой половине года может дать сторонам возможность «принять какое-то промежуточное решение по Нагорно-Карабахскому конфликту, которое требует большей степени легитимности». Впрочем высокопоставленный собеседник “Ъ” в правящих кругах Армении настроен менее оптимистично и скорее склонен ждать от Азербайджана эскалации обстановки в Нагорном Карабахе.

Между тем все собеседники “Ъ” в Баку в один голос утверждают, что к Армении и нагорно-карабахскому конфликту перенос выборов никакого отношения не имеет.