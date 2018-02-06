Рейтинговое агентство RAEX-Europe повысило рейтинг Армении

На сайте рейтингового агентства RAEX-Europe накануне были опубликованы отчеты о повышении рейтингов Армении.

Как считает аналитик Гектор Альварез:

«Повышение суверенного рейтинга Армении до уровня BB- и рейтинга кредитного климата до уровня В+ отражает последовательное и устойчивое улучшение показателей бюджета, улучшение перспектив экономического роста и сохраняющуюся стабильность банковской системы.

Кроме того, эффективность транзитивных механизмов денежно-кредитной политики Банка Армении выросла, а показатели внешнего сектора несколько улучшились, несмотря на то, что уровень долларизации в экономике остается на высоком уровне.

В то же время, несмотря на ожидаемое снижение уровень государственного долга остается высоким, конкурентоспособность сохраняется на низком уровне, а экономика остается существенно подверженной внешним шокам.

В будущем при сохранении текущих уровней долларизации эффективность денежно-кредитной политики Банка Армении может существенно снизиться».