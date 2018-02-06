Блок «Елк» предлагает облагать налогом имущество живущих в роскоши олигархов и поставить заслон на пути подорожаний

Вчера на митинге после организованного блоком «Елк» марша против подорожаний, выступил депутат фракции «Елк» Артак Зейналян, призвавший граждан «выкинуть компьютеры» и собраться на площади. «Мы призываем участвовать в марше, проявить нашу волю и навязать нашу волю…». Зейналян подчеркнул, что им нужна поддержка граждан, чтобы вопрос подорожаний был включен в повестку парламента.

Другой депутат фракции «Елк» Мане Тандилян указала на ошибочность рассуждений, что ничего изменить невозможно и подчеркнула, что только в борьбе кроется возможность перемен. «Власти говорят нам, что цены регулируются рыночными отношениями, но они не говорят, что для установления естественных рыночных отношений необходимо обеспечить конкурентные условия, что приведет к справедливым ценам.

Они не говорят, что рост произошел также в результате изменений в Налоговом кодексе, когда увеличились акцизный налог, НДС, подоходный налог, которые повлияли на цены на все виды товаров. У нас есть предложение, мы можем уменьшить налоги, привести к первоначальной ситуации, если будет проводить разумную политику. Когда мы говорим им о снижении акцизов и налогов на бензин, газ, нам отвечают – а чем тогда платить пенсию?».

Она указала, что на самом деле есть возможность собирать суммы и выплачивать пенсии, содержать армию, но не за счет этого, можно пересмотреть механизмы налога на имущество, которые заставят действительно богатые смогут вносить деньги в государственный бюджет и решить эти проблемы. «В стране с 30-процентным бедным населением можно облагать налогом имущество живущих в роскоши олигархов, в результате чего финансовое бремя будет равномерно и справедливо распределено между всеми гражданами».

Мане Тандилян сказала, что налоги должны платить и привилегированные налогоплательщики: «Международный валютный фонд обнародовал, что в Армении существует 30-50% теневой экономики. Кто эти люди, которых не может выявить налоговая инспекция? Нет ничего подобного, в нашей стране имеются такие налоговые механизмы, которые позволяют идентифицировать каждого бизнесмена. Но у нас по-прежнему сохраняется теневой сектор, это означает, что есть привилегированные люди, не платящие налоги, и люди, на чьи плечи легло возросшее налоговое бремя».

Мане Тандилян заверила, что на власти испытывают давление, когда на площади собирается большое число людей. «Никто не будет смотреть, сколько просмотров было у марша [в интернете]. Прийти вместо вас на марш никто не сможет, и поэтому нужно самому участвовать в демонстрациях».