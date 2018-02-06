Какое государство мы в действительности строим и для кого?

Приближается апрель 2018-го года, когда Армения полностью совершит переход к парламентской системе правления. Кроме того, похоже, можно считать, что программа «Нация-Армия» получила статус общегосударственной. И в обоих случаях возникают закономерные вопросы: что же под этим в действительности подразумевается и для кого?

На сегодня у нас нет независимой судебной системы, и это факт, который не опровергается и не может быть опровергнута даже со стороны власти. И совершая переход к парламентскому правлению, можно было предположить, что парламент возьмет более активную роль в деле выведения исполнительной власти из режима самодержавия и безответственности. Однако, как видим, действительность «сложнее».

Исполнительная власть «закрывает» заседания, звенья, являющиеся важными рычагами управления, оставляет под прямым подчинением будущему премьер-министру, в статусе «… при», то есть вне прямого парламентского контроля. С другой стороны, сокращено число депутатов Национального Собрания, сохранен «дворово»-аполитичный ресурс власти при помощи скользкой рейтинговой системы, тогда как говорилось о «только пропорциональной» системе…

Кроме того, в парламенте отсутствуют специализированные комиссии и подкомиссии по ряду важнейших направлений, и эти сферы находятся и вне контроля, и вне представлений того, что делает по этим направлениям исполнительная власть. К примеру, это следственные и разведывательные органы, и вообще: что такое армянская разведка (речь не идет о военной разведке), и здесь Национальному Собранию, скажем, есть что сказать? Или же уже решено, что это «не депутатского ума дело»? А имеющиеся комиссии наделены ли должными полномочиями и возможностями для эффективного парламентского контроля или нет? И еще вопрос: а об этом хотя бы кто-то задается вопросом? Или же «если и так хотя бы останется – и то дело»? И вообще, нынешний парламент будет ли способен должным образом держать под контролем исполнительную власть?

Адекватны ли такого качества механизмы сдержек и противовесов, такие шатающиеся представления развитиям, которые разворачиваются вокруг нас?

Судя по уперто проводимым «изменениям», философия которых – «изменим так, чтобы ничего не изменилось, но чтоб говорили, что изменяется», можно подумать, что считается, что да, адекватны. Конечно, человеческое воображение позволяет считать все что угодно, но это отнюдь не означает, что это так в действительности.

Теперь еще «Нация-Армия»… «Нация-Армия» — это США, Швейцария, Финляндия, Израиль, где живет вооруженное общество. А наши села беззащитны даже перед нападениями голодных волков… У нас вооружены только полицейские и преступники. А перед произволом первых и уродством вторых общество так же беззащитно. Имеем комплектуемую в основном по призыву армию, но по большому счету не имеем резерва, не имеем программы подготовки резерва, как будто и не думаем о том, чтоб стать боеспособным обществом. Но вместо этого только «гордимся», на слуху безвкусица из «военно-патриотических» песен одетых в униформу певцов, имеем телевизор, из которого мало что наша, еще и «правда» России затекает к нам в дома и «вешается» гражданам «на уши». И вдруг, мы решили, что у нас «больше никаких отсрочек» от призыва…

Мы пытаемся в нашей общественно-политической жизни жить «как прежде», и «не считаем трагедией», что в «Кремлевский список» Вашингтона включены персоны, возглавляющие компании, которые играют чрезвычайно важную, а то и решающую роль в экономике Армении. До принимающих политические решения в государственных институтах пока не дошло, что эти санкции будут продолжаться уж точно до физической или политической смерти Путина, а сколько еще после этого – не известно никому, даже тем, кто в Конгрессе США за все это проголосовал «за». Но для нас это «не трагедия»…

«Не трагедия», что находящиеся в обращении в Армении товары и деньги в результате этого всего инфицированы, и нуждаются в санации, тогда как министр иностранных дел Армении в день публикации «Кремлевского списка» заявляет, насколько «важны для Армении» дороги, которые должны «проходить» через Абхазию и Южную Осетию…

«Не трагедия», что сегодня в Республике Армения нет ни одной инстанции и ни одного канала, куда может обратиться бизнесмен-резидент Армении или России, который желает эвакуировать свой капитал из России в Армению, вполне легально, способом, не вызывающим вопросов со стороны международного сообщества и органов, ведущих надзор за выполнением санкций.

Многократно говорилось, что механизмы принятия политических решений в Армении лишены «предохранителей», которые должны «сбросить», если эти решения неправильны или опасны, либо продиктованы не нашими интересами, не исходят из наших интересов. И получается, что государство и общество находятся под постоянной угрозой получения ударов или материального ущерба из-за этих ошибок.

Получается также, что не остается иного пути, как обществу просто законным путем, всеми не запрещенными законом способами напрямую принудить власть считаться со всем этим и увеличить ответственность за сделанное и несделанное. Похоже, к тому же заключению пришла и парламентская оппозиция, которая, имея ограниченные ресурсы, тем не менее, приняла решение важную часть своей энергии уделить митинговой борьбе. Поскольку, в этих «переменах» такого рода отсутствует гражданин, тщательно сохраняется отчужденность гражданина от государства, власть генерирует апатию и управляет ею, имея целью консервировать положение вещей. И остается открытым вопрос: какое же государство мы в действительности строим и для кого?

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «АРАВОТ»

06.02.2018г