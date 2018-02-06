Гопник с оскорбленными чувствами или «человек обижающийся»: Газета.Ру

Газета.Ру. Алла Боголепова. Я не люблю обижать людей, правда. Мне не доставляет никакого удовольствия задевать чьи-то чувства и заставлять кого-либо испытывать негативные эмоции. Я человек мирный. И жизнь у меня мирная, сосредоточенная вокруг друзей, семьи, кота и домашнего хозяйства. Не то чтобы у меня не было принципов и убеждений, не то чтобы я не имела собственного мнения о том, что происходит в мире. Просто, руководствуясь девизом «Худой мир лучше доброй ссоры», я сознательно избегала их высказывать. Мало ли, вдруг кого обижу.

И этот modus operandi работал — до того момента, как я поделилась в сети рецептом свиной отбивной. Я читала возмущенные сообщения совершенно незнакомых людей, из которых следовало, что я сущий монстр, обидевший… да что там, оскорбивший! — сразу несколько социальных групп. Вегетарианцы, мусульмане, зоозащитники и мать девочки, страдающей анорексией — все эти люди обиделись на то, что я ем свинину и имею наглость и бестактность заявлять это публично.

Вы думаете, это шутка? Гипербола? Художественное преувеличение? Как бы не так. Почитайте новости. Голливудская актриса, ставшая рекламным лицом марки средств по уходу за волосами, написала в своем инстаграме, что длинные волосы — «основа красоты и женственности». Это немедленно оскорбило женщин с короткими волосами или вовсе без волос. Крупная торговая сеть поместила некоторые свои товары, включая косметику для африканцев, в запертую стеклянную витрину. Это немедленно оскорбило покупательницу-афроамериканку, которая теперь намерена засудить торговую сеть.

Да просто попробуйте написать в социальной сети что-нибудь вроде «Я считаю, что гомеопатия — антинаучная чушь», или «Я считаю, что рельефные мускулы — это красиво», или «Кошки лучше собак». Просто попробуйте. И за вами придут. Неважно, будет это вегетарианец, верующий, гомеопат или дипломированный химик, которого оскорбил тот факт, что некто без кандидатской степени употребил слово «антинаучный». Это, так сказать, нюансы внутри статуса. По сути это будет представитель нового вида людей — «человек обижающийся».

Сам себя «человек обижающийся» полагает существом тонкой душевной организации и высоких моральных принципов.

Ведь разве не было бы нам всем лучше жить в мире, где забота о чувствах других возведена в культ? Разве не был бы такой мир удобен, безопасен и лучезарен? Мир, в котором никто никого не обижает, мир без негативных эмоций, полный улыбок и взаимного уважения. Чем плохо?

Ничем не плохо. Всем хорошо. Но вот есть одна маленькая деталь, пускающая под откос всю лучезарную конструкцию: что угодно может оскорбить кого угодно. Включив опцию «Обиженка» и проведя пару часов у телевизора, я исписала три листа формата А4.

Обижает буквально все: худые, полные, молодые, пожилые, новости, заставки, сериалы и документалка.

Вопиюще оскорбительная реклама майонеза: мама, папа, двое детей… Это что, майонез только для тех, у кого есть симпатичные дети? А если у меня нет детей? Дискриминация по признаку фертильности!

Потом я сходила на рынок — там был брызжущий мачизмом продавец, который, прежде чем продать оскорбительно бакинские помидоры, гнусно назвал меня красавицей и сказал, что баклажаны приготовить легко. Почему он решил, что я не смогу приготовить что-то сложное? Почему он вообще решил, что я стану готовить? Потому что я женщина? Сексист и мачо, тьфу.

В интернете меня обидели сразу все, включая контекстную рекламу. А потом муж пришел с работы и спросил, как прошла моя тренировка. Почему его это интересует? Он считает меня толстой? Он не понимает, как обидно, когда тебе говорят, то ты толстая?? Кругом враги, мир населен демонами без намека на эмпатию и хорошее воспитание, и каждый, ну буквально каждый только и думает, как бы меня побольнее задеть. Всем плевать на мои чувства.

А, собственно, в какой момент мы решили, что мир обязан о них заботиться? Что за наше настроение отвечает кто-то, кроме нас? С чего вообще мы взяли, что имеем право перекладывать ответственность за наши эмоции на других людей? Требовать от другого человека, чтобы он берег наш эмоциональный комфорт — верх инфантилизма. Он может, если хочет. Но он не обязан. Точка.

«Человек обижающийся» именно такой: инфантильный, искренне полагающий себя или свою социальную группу центром мироздания и с удовольствием валящий со своей больной головы на чужую здоровую. Всегда виноват кто-то другой. «Человек обижающийся» не виноват никогда.

«Мы искренне извиняемся перед всеми любителями утконосов. Коллектив Вью Эскью уважает благородных утконосов, мы вовсе не хотели никого принизить». В 1999 году, когда Кевин Смит снял свою «Догму», эта фраза, предваряющая фильм, звучала блистательным сарказмом. Сейчас ее произносят абсолютно серьезно. Потому что где-то рядом стоит любитель утконосов. В ожидании, что вы его обидите, а потом, устыдившись собственного бессердечия, станете валяться в ногах, редактировать статусы в фейсбуке, блеять, что вас неправильно поняли — и молить, молить о прощении.

«Человек обижающийся» не создает прекрасный, справедливый, ласковый мир, где все заботятся о чувствах друг друга. Не надо иллюзий. Он не хочет контролировать себя — он хочет контролировать других. Он не борется за свои права — он хочет отобрать ваши. Ему нужно, чтобы вы ценой своих эмоциональных, интеллектуальных, а если повезет, то и финансовых ресурсов сделали ему хорошо. Ему не нужно никакое справедливое общество, где все заботятся друг о друге. Ему нужно общество, где все заботятся о нем. По сути своей он гопник, который, в силу инфантильности, лени или просто от нечего делать неспособен к рефлексии, околачивается по жизни и, цыкая зубом, пристает к окружающим: есть кто виноватый? Есть на чо обидеться? Нет? А если найду?

И ведь найдет. Даже не сомневайтесь.