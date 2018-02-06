«Эта мобилизация сил, эти процессы укажут властям на свое место»: Эдмон Марукян — видео

Вчера состоялось шествие, организованное блоком «Елк», которое прошло под лозунгом «Нет подорожаниям!». Член парламентской фракции «Елк», депутат Эдмон Марукян подчеркнул, что после их предыдущего марша власти организовали парламентские слушания. «Фактически, они стали издевательским, вызывающим только смех мероприятием, во время которых выяснилось, что, как выяснили ученые, сливочное масло более полезно, чем подсолнечное масло, и именно поэтому оно подорожало. После этого у премьер-министра спрашивают, почему происходит подорожание, в чем причина, а он отвечает, что в соседних странах ситуация еще хуже, наша экономика растет, а рост цен в сравнении с соседними странами ниже».

По словам Марукяна, премьер-министр распространяет ложную информацию, говорит, что бензин в соседних странах, в Грузии, дороже, но на самом деле это не так. «Он говорит, раз бензин подорожал, заправляйте газом, газ подорожал – ходите пешком, это же превратилось в юмор, мол, и обувь тоже подорожала, ходить пешком тоже стало проблематично. Это говорит о том, что у нас есть неадекватные власти, оторванные от реальной жизни граждан, и этим властям наша мобилизация сил, эти процессы укажут им на свое место.

Мы говорили, что рост цен с 1 января является результатом увеличения акцизного налога, а рост цен до 1 января был результатом влияния международных цен. Цинизм заключается в том, что на фоне этого роста в эти дни они снова поднимают цены на бензин, вы заметили, цены на них снова подняли. Наш подход заключается в следующем: без общественного давления, без мобилизации граждан, без такого давления на власти добиться ничего невозможно».

Он сказал, что у них четкие шаги, подходы, которые они намерены претворять по очереди, для использования такого давления.

Марукян отметил, что они намерены созвать внеочередное заседание с единственным вопросом в повестке – изменить Налоговый кодекс.

Он заверил, что в результате совместных действий они добьются изменений. «Мы должны обладать гражданским сознанием, иметь борющихся граждан, верящих в себя, в свои действия и силы. Будьте уверены, что мобилизация может принести результаты».