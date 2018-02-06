Власти Беларуси «разрешили» показ фильма «Смерть Сталина»

Министерство культуры Беларуси разрешило просмотр фильма «Смерть Сталина» на территории страны. В минском прокате картина выйдет 8 февраля, передает Радио Свобода.

Картина должна была выйти в Беларуси 25 января. Накануне все показы фильма отменили. В Минкульте тогда заявили, что решение о выдаче прокатного удостоверения будет принято после просмотра кино экспертной комиссией министерства.

23 января стало известно, что Министерство культуры России отменило показ картины. Российский Минкульт объяснил решение обращением «группы юристов», которые увидели в фильме признаки экстремизма и сочли, что он оскорбляет память погибших.

Комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти генерального секретаря в 1953 году.

Фото — Радио Свобода