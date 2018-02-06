Необходимо сообщить новый импульс группам дружбы: обсуждение в Постоянной комиссии Национального Собрания

5 февраля состоялось рабочее обсуждение в Постоянной комиссии НС по внешним связям, в котором участвовали руководители групп дружбы.

Учитывая проведенные в Армении конституционные реформы и переход к парламентской системе правления, разработан пакет предложений по повышению эффективности деятельности групп дружбы НС. Проектом предусматриваются шаги, которые могут помочь руководителям групп дружбы действовать более адресно в организации работ и в русле парламентской дипломатии. В основе проекта следующие принципы: участие, инициативность, партнерские связи, постоянная текущая работа, подотчетность, координация, личная ответственность, непрерывность и последовательность.

Председатель комиссии А.Ашотян, отметив, что в условиях новых геополитических реалий, исходя из особенностей стран, необходимо сообщить новый импульс группам дружбы, подчеркнул, что действующие в парламенте 59 групп дружбы играют свою роль в расширении и углублении парламентской дипломатии.

Депутаты подняли вопросы финансирования групп дружбы, подчеркнули важность подобных рабочих дебатов. Г-н Ашотян поручил коллегам в 10-дневный срок представить письменные предложения.

Пресс-служба Аппарата Национального Собрания Армения