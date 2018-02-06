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11:07 | Февраль 6 2018

«Это грустно и оскорбительно, но это факт»

«Это грустно и оскорбительно, но это факт»

«При разработке программ по сохранению напряженности в нашем регионе Россия совершенно не учитывает интересы Армении», – сказал в интервью «Аравот» глава Центра права и свободы Вардан Арутюнян.

«Главная причина этого заключается в том, что со стороны Армении не звучали и прозвучат четкие протесты. И оправдания, звучащие со стороны армянских околовластых и властных кругов относительно этой циничной российской политики, говорит о раболепии их авторов. Это также четко показывает то, какое место и роль эти власти представляют для Армении в нашем регионе и в мире. Это, конечно, грустно и оскорбительно, но факт заключается в том, что Армению все меньше и меньше воспринимают за рубежом как независимую от России единицу», – считает наш собеседник.

Читайте подробности в газете «Аравот» от 03.02.2018г

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Рубрики: Газета «Аравот», Политика

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