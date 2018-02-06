Обсуждены модели классификации и отчетности вузов

В Ереванском офисе Всемирного банка состоялся очередной рабочий семинар по реформам высшего образования в Армении. В обсуждении приняли участие заместитель министра образования и науки Ваграм Мкртчян, представители армянских вузов и международные эксперты.

Отметив важность обсуждение, заместитель министра образования и науки Ваграм Мкртчян подчеркнул, что проект закона РА «О высшем образовании» в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Национального Собрания страны. «После принятия закона должна быть реализована целая программа последовательных шагов, которая позволит претворить в жизнь изменения, предусмотренные законом. С точки зрения реформирования национальной системы для нас важны мнения международных экспертов и опыт, накопленный в разных странах.

Предусматриваемые изменения особенно важны для классификации и подотчетности вузов: нам крайне важно понять, какими критериями следует руководствоваться при классификации вузов, какие вузы могут считаться высшим учебным заведением», – отметил в своем выступлении Ваграм Мкртчян. Он добавил, что для образовательной системы Армении представляет важность международный опыт по классификации, установлению рейтинга, а также стандарты прозрачности и публичной отчетности.

В ходе семинара международные эксперты Денис Николаев и Франциско Мармолео на примере Данию представили модель классификации высшего образования, вузовского самоуправления автономии и общественной ответственности. Они также затронули опыт некоторых российских и европейских стран. Семинар продолжится 6 февраля.

Министерство образования и науки Республики Армения