Атом Маргарян: «В Армении нет недостатка в деньгах» — видео

С такими госчиновниками, министрами и заместителями министров и прочими, перепрыгивающими 1990-х годов с должности на должность, реформ не проведешь. Такое мнение высказал руководитель Центра инновационных и институциональных исследований, экономист Атом Маргарян, выступая сегодня в Пресс-клубе «Пастарк». Он не считает это серьезным, когда эти люди заявляют, что готовы начать новый этап реформ. «Наша нация наделена большим здравомыслием, имеет потрясающую способность и очень быстро ориентируется, он должен поверить. Если нет элемента доверия, никакая реформа не увенчается успехом».

Экономист не подвергает сомнению данные, опубликованные Национальной статслужбой относительно экономической активности 2017 года. Он согласен, что экономический рост имеется. Напомним, что экономический рост в Армении составляет 2,6%. Но он считает объективным звучащий постоянно вопрос: почему не сокращается уровень бедности? «Это означает, что что-то не так в социальной политике, и не следует доходить до цинизма, заявляя, что Армения – социальное государство», – сказал он.

В то же время Атом Маргарян утверждает, что прошлый год был переломным, экономика преодолела застой и начнется рост. Это означает, что доходы людей увеличатся, что должно привести к повышению благосостояния.

«Опубликованы показатели за январь-декабрь. Из них мы получаем картину того, что по части экономического роста и сопутствующих факторов восстановление экономики ​​ продолжалось за счет горнодобывающей отрасли. Особенно за счет цен на медь, которые были высокими на международном рынке. Во-вторых, это обусловлено также по части торговли и услуг, а также обрабатывающей промышленности, где зафиксирован рост в 15,7 процентов. Одной из тенденций роста в 2017 году является хоть и слабый после застоя, но все же хотя бы скромный рост в 2,2 процента», – отметил оратор, указавший, что есть также положительная тенденция и в притоке частных трансфертов, достигших порога в 1 миллиард 600 тысяч долларов. Они, конечно, все еще отстают от «блаженных времен», когда частные денежные переводы достигали 2,5 миллиардов долларов.

Не укрылась от внимания экономиста и тенденция к спаду в сельском хозяйстве: сектор животноводства шел в рост, растениеводство имело проявления к спаду.

Обобщая, экономист объявил, что зарегистрированный рост стал результатом восстановления российского рынка. На фоне экономической активности для Атома Маргаряна очевидны и парадоксы. Например, в условиях низкого роста цен продолжает оставаться высокой ставка рефинансирования. Он говорит, что в Армении нет недостатка в деньгах, если правительство действительно намерено проводить реформы. Он указывает на один такой источник: ежегодный отток капитала из Армении. Он отмечает, что единственно чего не хватает, так это политической воли.

Подробности – в видеоматериале:

Структурная часть экономики Армении продолжает оставаться уязвимой. «Горнодобывающая сфера зависит от глобальных колебаний цен, сельское хозяйство пребывает в беспокоящей ситуации, экономический рост не был инклюзивным и так далее. Это то, что обычные граждане не ощущают на себе влияние роста. От экономического роста себя лучше чувствует богатый класс. Экономика, основанная только на крупном бизнесе, уязвима, как политически, так и экономически. Крупный бизнес может забрать свои деньги и уйти в любое время. А мы знаем, что экономическая монополия, олигархическая среда имеет взаимоувязанные с властями интересы, и власти в большинстве случаев обслуживают интересы крупного бизнеса». Что касается коррупции и тени, то, по словам выступающего, они просто «пожирают» нашу экономику.