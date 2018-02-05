Президент Турции посетил Ватикан впервые за последние 59 лет

Радио Свобода. Президент Турции Реджеп Эрдоган был принят 5 февраля в Ватикане главой Римско-католической церкви папой Франциском. Тысячи полицейских были дислоцированы в кварталах, прилегающих к Ватикану, все протестные акции в центре Рима были запрещены, кроме небольшой протестной демонстрации курдов, осуждающих Эрдогана. Глава Турецкой республики посещает Ватикан впервые за последние 59 лет.

Канцелярия президента Турции заявила, что Эрдоган обсудит с понтификом, в частности, статус Иерусалима, двусторонние отношения Анкары с Ватиканом, положение в Сирии, миграционный кризис, вопросы терроризма, ксенофобии и исламофобии. Как сообщает Reuters, Ватикан поддерживает решение палестино-израильского конфликта на основе формулы «двух государств».

Публичная часть встречи прошла в обстановке сердечности, несмотря на некоторую «скованность» обоих ее участников в первые минуты, когда папа и Эрдоган появились перед журналистами. В заключительной части двусторонней приватной встречи Франциск вручил президенту Турции бронзовый медальон, изображающий ангела, обнимающего северное и южное полушария Земли и одновременно преодолевающего сопротивление дракона.

Предыдущая встреча Эрдогана состоялась в 2014 году, когда глава Римско-католической церкви посещал Турцию. В декабре 2017 года Франциск разговаривал с Эрдоганом по телефону. Отношения между сторонами претерпели напряженность с июня 2016 года, когда понтифик назвал «геноцидом» массовые убийства армян солдатами Оттоманской империи в годы Первой мировой войны. Анкара, отвергающая употребление термина «геноцид», обвинила папу римского в распространении лжи.

Фото — Радио Свобода