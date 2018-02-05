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19:02 | Февраль 5 2018

Посольство США в Армении выступило с осуждением угроз в адрес редактора издания «Медиалаб»

Посольство США в Армении выступило с осуждением угроз в адрес редактора издания «Медиалаб»

Радио Азатутюн. Посольство США в Армении осуждает угрозы в адрес главного редактора сайта «Медиалаб». В заявлении, опубликованном на странице посольства в Twitter, говорится: «Нападки на средства массовой информации, к примеру, недавние угрозы в адрес директора «Медиалаб», являются проявлениями ненависти, направленной против жизненно важной для демократии свободы СМИ».

После публикации карикатуры на министра обороны директор и главный редактор сайта Марианна Григорян стала получать угрозы от одного из пользователей соцсети Facebook, который напомнил ей о том, что произошло с французским сатирическим изданием «Шарли Эбдо», когда в результате нападения на редакцию погибли 12 человек, еще 10 – были ранены.

Затем угрозы в адрес редактора «Медиалаб» продолжились, перейдя в недвусмысленные намеки, касающиеся ребенка Марианны Григорян.

В связи с этими угрозами было подано заявление в Генеральную прокуратуру, где сообщили, что публикации в СМИ касательно высказанных в соцсетях угроз прокуратура направила в Главное управление по борьбе с организованной преступностью полиции «с целью проведения проверки».

Фото — Радио Азатутюн

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Рубрики: Право, Пресса

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