Эрдоган прибывает в Рим: в городе запретили акции протеста

В Риме ввели запрет на протесты в центре столицы на время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ватикан. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой AFP.

Это первый визит такого рода турецкого лидера за 59 лет. В итальянской столице ввели 24-часовой запрет на демонстрации, охватывающий период от прибытия Эрдогана в воскресенье до его позднего отъезда в понедельник вечером.

Всего в городе было развернуто 3500 полицейских на время визита турецкого президента.

Тем не менее сидячий протест из 200 человек, организованный Курдской ассоциацией в Италии, был запланирован на сегодня, 5 февраля, недалеко от Ватикана.

«В Африне происходит новое преступление против человечности», — заявляют в курдской ассоциации.

Сообщается, что Папа Римский, который выступает против войны и оружия массового уничтожения, вероятно, поднимет вопрос Африна во время встречи с Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что Эрдоган посетит Ватикан, чтобы обсудить статус Иерусалима.

Фото — Европейская правда