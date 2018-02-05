Судьба 900 автомобилей с правым рулем повисла в воздухе: видео

По инициативе водителей автомашин с правым рулем вчера в Ереване прошел автопробег против решения правительства (с 1 апреля по 1 октября в Армению запрещено импортировать автомобили с правым рулем). член инициативы «Правый руль» Арташес Артенян сообщил журналистам, что они представили предложения в Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА, откуда на днях получили ответ, в котором говориться, что «министерство не видит в письме водителей каких-либо конкретных предложений, и решение правительства не подлежит пересмотру». Водители считают ответ министерство «смешным».

«С момента покупки автомобиля его доставка в Армению может занять до 150 дней, то есть около шести месяцев. Но судьба этих автомобилей остается под вопросом, поскольку их больше нельзя импортировать, тогда как они были закуплены еще до решения правительства», – отмечает Арташес Артенян. О каком количестве автомашин идет речь, по словам Арташеса Артеняна, только по данным одного импортера, их число доходит до девятисот. «Но есть и другие компании и частные лица, которые также приобрели праворульные автомашины, поэтому мы предложили пересмотреть сроки запрета», – подчеркнул он.

По словам Арташеса Артеняна, другие предложения касались праворульных машин с гибридным и электрическим двигателем, эксплуатация которых требует небольших затрат и менее вредна для окружающей среды. «В октябре прошлого года премьер-министр объявил, что такие транспортные средства освобождаются от таможенных пошлин, а запрет правительство распространяется также и на эти автомобили».

Водители праворульных автомашин не исключили, что они переместят свою борьбу в правовое поле.